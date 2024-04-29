Министерство иностранных дел Таджикистана заявило о вручении российскому послу в стране ноты протеста в связи с «повсеместным нарушением» прав и свобод граждан страны в России.

МИД также выразил серьёзную озабоченность «массовыми случаями проявления подчёркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана в РФ.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — говорится в заявлении министерства.

На прошлой неделе МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны на время воздержаться от поездок в Россию «без острой необходимости». До этого ведомство отмечало, что в последние несколько недель таджикистанцам массово отказывают во въезде на российскую территорию.

28 апреля министерство сообщило, что в московских аэропортах застряло порядка 1000 граждан Таджикистана, включая студентов, которые приехали на обучение по грантам российского правительства. В МИДе назвали ситуацию сложной и подчеркнули, что «подобные ограничительные меры» применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана.

25 апреля издание Asia Plus писало, что на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. По информации издания, гражданам Таджикистана разрешали пересечь границу только после досмотра телефона и допроса.

В МИД РФ необходимость проверок иностранцев на границе РФ и Казахстана объяснили «сохранением террористической угрозы», при этом в ведомстве утверждают, что они проводятся «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».