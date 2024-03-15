В России стартовало голосование на президентских выборах, оно продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В ряде регионов организовано дистанционное электронное голосование.

В выборах участвуют четыре кандидата (в алфавитном порядке):

Владислав Даванков от партии «Новые люди»;

действующий президент РФ Владимир Путин как самовыдвиженец;

Леонид Слуцкий от ЛДПР (Либерально-демократическая партия);

Николай Харитонов от КПРФ (Коммунистическая партия).

Путин баллотируется на пост главы государства в пятый раз — он правит Россией с 2000 года. В 2020 году в стране приняли поправку к конституции, обнулившую прежние президентские сроки Путина и позволившую ему избираться ещё дважды.

Независимых кандидатов на выборы не допустили, отмечает Русская служба Би-би-си. ЦИК России отказал в регистрации журналистке Екатерине Дунцовой и политику Борису Надеждину — оба критиковали российское вторжение в Украину и выступали за прекращение войны.

Выборы президента РФ также проводятся в аннексированном Крыму и на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, оккупированных российской армией в ходе войны в Украине. МИД Украины призвал сограждан, проживающих на оккупированных территориях, «не участвовать в „псевдовыборах“ президента РФ», а иностранные государства — не признавать их результаты.

Для победы на выборах в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Срок полномочий избранного президента составляет шесть лет.