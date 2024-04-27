Органы исполнительной власти Узбекистана будут перенесены на территорию города Новый Ташкент. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике» от 19 апреля.

Президент поручил координационному совету по строительству города Новый Ташкент, который возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, в течение трёх месяцев внести предложение по перемещению госорганов, эффективному использованию их административных зданий и направлению средств от их продажи на строительство административных зданий в Новом Ташкенте.

В марте 2023 года президент заложил капсулу, знаменующую начало строительства Нового Ташкента. Ожидается, что город вместит 1 миллион человек.

Он отмечал, что здесь разместятся государственные учреждения, вузы и другие объекты. На месте же зданий, где сейчас располагаются министерства и ведомства, планируется открыть гостиницы, объекты торговли и услуг. «Ташкент превратится в современный центр туризма и бизнеса», — заявил тогда глава государства.

В сентябре прошлого года глава государства одобрил объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. «Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией», — сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.

Президент заявлял, что важно начать проект Нового Ташкента, иначе через пять лет в столице будет «невозможно жить».