Денис Соколов — партнёр и генеральный директор международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Uzbekistan (CMWP), член ассоциации Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). В колонке «Язык недвижимости» эксперт рассказывает об устройстве этого рынка и его свойствах и рассуждает о прогнозах его развития.

Концепцию развития Нового Ташкента публично представили на выставке UzBuild, прошедшей в столице в конце февраля. Предполагается, что на территории площадью 20 тысяч гектаров будет жить около миллиона человек. В обществе этот проект вызывает вопросы. Узбекистанцы сомневаются в его реализуемости и целесообразности создания спутника.

Новый Ташкент — не единственный прецедент строительства нового города. Самый близкий пример — Новая Москва — территория Московской области, присоединённая к столице России в 2012 году. Другой пример — Астана, новая столица Казахстана с 1997 года. Зачем же строят новые города?

Исторические города, в отличие от современных, формировались в условиях, когда не было общественного транспорта, центрального водоснабжения, отопления и других привычных для человека XXI века вещей. Функция исторических городов тоже отличалась, особенно это заметно по европейским городам-крепостям (walled cities), которые строились для безопасности населения.





Особенности исторических городов сохраняются по сей день. Крепости сохраняют средневековые черты, старогородские части, например, Бухары, Самарканда и Ташкента с их узкими и запутанными переулками находятся под охраной государства и международных организаций. Консервативное законодательство и регулирование направлено на сохранение традиционного уклада. Благодаря этому мы, с одной стороны, имеем доступ к историческим артефактам. Но с другой, полёт фантазии градостроителей, архитекторов и девелоперов, а также нередко комфорт самих горожан втиснуты в узкие рамки законодательных ограничений.

В этой ситуации строительство нового города, не обременённого наследием и ограничениями, на неэффективно используемых территориях выглядит как оптимальное решение. Оно позволяет значительно увеличить потенциал развития города и, соответственно, его привлекательность для бизнеса и людей.

Согласно общему заблуждению, массовое жилищное строительство ведёт к росту численности населения. На самом деле люди едут не туда, где много строят, а туда, где есть работа, образование, культура и социальная среда. Высокая рождаемость, молодое население Узбекистана требуют нестандартных решений для того, чтобы вовлечь максимум людей в экономическую деятельность, снабдить их необходимыми навыками, дать образование.





Ташкент сегодня предоставляет такие возможности и уже является привлекательным городом. Однако для предотвращения переуплотнения необходимо сделать так, чтобы город гармонично рос и развивался. Иными словами нужно понимать, что город должен будет вместить ещё 2−3 миллиона человек в перспективе 10−20 лет.

Сама по себе идея Нового Ташкента отвечает этим запросам. Более того, Новый Ташкент даёт развитие уже сложившейся полицентричности Ташкента. Сегодня в городе уже есть несколько центров: исторический центр (Старый город), Новый город, построенный в эпоху Российской Империи. Новый Ташкент как центр «третьего ренессанса» выглядит вполне логичным продолжением развития города.

С точки зрения деловой недвижимости эксперты в сфере недвижимости определяют три центральных деловых района и Ташкент-сити — четыре кластера, в которых сосредоточены основные офисные здания. Для большинства старых городов мира характерна более сильная концентрация активностей в единственном центре, тогда как уникальность Ташкента в том, что он демонстрирует естественную полицентричность.

Мастер-план Нового Ташкента предусматривает бесшовную интеграцию транспортной системы новой территории. Фактически основные дороги Нового Ташкента будут продолжением существующих транспортных артерий — это будет не город-спутник, а полноценное развитие территории.





Основная проблема строительства нового города — это создание финансовой модели, которая позволит всем участникам процесса — государству, бизнесу, жителям — получить то, что им требуется. Для этого придётся привлекать международных инвесторов, девелоперов и пользователей. Это, в свою очередь, может представить Новый Ташкент в качестве бизнес-витрины страны, с помощью которой международные инвестиционные компании и фонды смогут протестировать потенциал Узбекистана.

Однако, несмотря на то, что освоение новых территорий — задача следующего десятилетия, уже сегодня этот проект оказывает влияние на экономику.

Для жителей и бизнеса важно то, что уже сейчас:

Обозначен вектор развития территории города. Это означает, что уже сегодня можно оценить будущие изменения плотности населения и смещение центра плотности города на восток. Можно предположить, что Новый Ташкент будет оттягивать на себя часть капитала, и для проектов в черте старого города будет сложнее искать финансирование. Реализация проекта уже сегодня требует создавать новые рабочие места в сфере проектирования, маркетинга, инженерного обеспечения и строительства инфраструктуры. Для государства это будет флагманский проект, который будет представлен на международных площадках и форумах. Прилегающие к Новому Ташкенту территории получат дополнительный импульс для развития. Концепции планируемых жилых комплексов в Ташкенте должны учитывать перспективы нового города для того, чтобы вместо конкуренции с новыми территориями обеспечивать синергию.

Развитие новых территорий — естественный процесс для страны с растущим населением и экономикой. Грамотный подход к строительству Нового Ташкента предотвратит неподъёмную для инженерной и транспортной инфраструктуры нагрузку и способствует росту благополучия населения.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.