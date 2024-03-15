cmwp, денис соколов, новый ташкент, язык недвижимостиДенис Соколов — партнёр и генеральный директор международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Uzbekistan (CMWP), член ассоциации Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). В колонке «Язык недвижимости» эксперт рассказывает об устройстве этого рынка и его свойствах и рассуждает о прогнозах его развития.

Концепцию развития Нового Ташкента публично представили на выставке UzBuild, прошедшей в столице в конце февраля. Предполагается, что на территории площадью 20 тысяч гектаров будет жить около миллиона человек. В обществе этот проект вызывает вопросы. Узбекистанцы сомневаются в его реализуемости и целесообразности создания спутника.

Новый Ташкент — не единственный прецедент строительства нового города. Самый близкий пример — Новая Москва — территория Московской области, присоединённая к столице России в 2012 году. Другой пример — Астана, новая столица Казахстана с 1997 года. Зачем же строят новые города?

Исторические города, в отличие от современных, формировались в условиях, когда не было общественного транспорта, центрального водоснабжения, отопления и других привычных для человека XXI века вещей. Функция исторических городов тоже отличалась, особенно это заметно по европейским городам-крепостям (walled cities), которые строились для безопасности населения.

cmwp, денис соколов, новый ташкент, язык недвижимости

Особенности исторических городов сохраняются по сей день. Крепости сохраняют средневековые черты, старогородские части, например, Бухары, Самарканда и Ташкента с их узкими и запутанными переулками находятся под охраной государства и международных организаций. Консервативное законодательство и регулирование направлено на сохранение традиционного уклада. Благодаря этому мы, с одной стороны, имеем доступ к историческим артефактам. Но с другой, полёт фантазии градостроителей, архитекторов и девелоперов, а также нередко комфорт самих горожан втиснуты в узкие рамки законодательных ограничений.

В этой ситуации строительство нового города, не обременённого наследием и ограничениями, на неэффективно используемых территориях выглядит как оптимальное решение. Оно позволяет значительно увеличить потенциал развития города и, соответственно, его привлекательность для бизнеса и людей.

Согласно общему заблуждению, массовое жилищное строительство ведёт к росту численности населения. На самом деле люди едут не туда, где много строят, а туда, где есть работа, образование, культура и социальная среда. Высокая рождаемость, молодое население Узбекистана требуют нестандартных решений для того, чтобы вовлечь максимум людей в экономическую деятельность, снабдить их необходимыми навыками, дать образование.

cmwp, денис соколов, новый ташкент, язык недвижимости

Ташкент сегодня предоставляет такие возможности и уже является привлекательным городом. Однако для предотвращения переуплотнения необходимо сделать так, чтобы город гармонично рос и развивался. Иными словами нужно понимать, что город должен будет вместить ещё 2−3 миллиона человек в перспективе 10−20 лет.

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Сама по себе идея Нового Ташкента отвечает этим запросам. Более того, Новый Ташкент даёт развитие уже сложившейся полицентричности Ташкента. Сегодня в городе уже есть несколько центров: исторический центр (Старый город), Новый город, построенный в эпоху Российской Империи. Новый Ташкент как центр «третьего ренессанса» выглядит вполне логичным продолжением развития города.

С точки зрения деловой недвижимости эксперты в сфере недвижимости определяют три центральных деловых района и Ташкент-сити — четыре кластера, в которых сосредоточены основные офисные здания. Для большинства старых городов мира характерна более сильная концентрация активностей в единственном центре, тогда как уникальность Ташкента в том, что он демонстрирует естественную полицентричность.

Мастер-план Нового Ташкента предусматривает бесшовную интеграцию транспортной системы новой территории. Фактически основные дороги Нового Ташкента будут продолжением существующих транспортных артерий — это будет не город-спутник, а полноценное развитие территории.

cmwp, денис соколов, новый ташкент, язык недвижимости

Основная проблема строительства нового города — это создание финансовой модели, которая позволит всем участникам процесса — государству, бизнесу, жителям — получить то, что им требуется. Для этого придётся привлекать международных инвесторов, девелоперов и пользователей. Это, в свою очередь, может представить Новый Ташкент в качестве бизнес-витрины страны, с помощью которой международные инвестиционные компании и фонды смогут протестировать потенциал Узбекистана.

Однако, несмотря на то, что освоение новых территорий — задача следующего десятилетия, уже сегодня этот проект оказывает влияние на экономику.

Для жителей и бизнеса важно то, что уже сейчас:

  1. Обозначен вектор развития территории города. Это означает, что уже сегодня можно оценить будущие изменения плотности населения и смещение центра плотности города на восток.

  2. Можно предположить, что Новый Ташкент будет оттягивать на себя часть капитала, и для проектов в черте старого города будет сложнее искать финансирование.

  3. Реализация проекта уже сегодня требует создавать новые рабочие места в сфере проектирования, маркетинга, инженерного обеспечения и строительства инфраструктуры.

  4. Для государства это будет флагманский проект, который будет представлен на международных площадках и форумах.

  5. Прилегающие к Новому Ташкенту территории получат дополнительный импульс для развития.

  6. Концепции планируемых жилых комплексов в Ташкенте должны учитывать перспективы нового города для того, чтобы вместо конкуренции с новыми территориями обеспечивать синергию.

Развитие новых территорий — естественный процесс для страны с растущим населением и экономикой. Грамотный подход к строительству Нового Ташкента предотвратит неподъёмную для инженерной и транспортной инфраструктуры нагрузку и способствует росту благополучия населения.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.