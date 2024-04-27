Производители автомобилей Volkswagen и Volvo в Словакии приглашают на работу граждан Узбекистана, сообщает Министерство занятости и сокращения бедности.

Предприятие Volkswagen приглашает на производство премиальных автомобилей, кабельных агрегатов, шасси и интерьера, монтажных работ, диагностику и тестирование машин. Каждый месяц компания нанимает до 240 специалистов в возрасте от 18 до 45 лет.

Работа состоит из трёх смен. От кандидатов требуется знание русского языка на коммуникативном уровне. Зарплата варьируется в пределах 1200−1600 евро в месяц.

Volvo ежемесячно набирает до 150 водителей грузовиков в возрасте 18−45 лет.

Помимо знания русского языка, обязательно требуется наличие водительского удостоверения категорий C и E. Зарплата составляет 1700−2400 евро в месяц.

Минзанятости и Агентство по внешней трудовой миграции в ближайшее время опубликуют анкету для регистрации.

В феврале 2023 года Volkswagen Slovakia обсуждала с послом Узбекистана в Австрии план привлечения на работу граждан республики. Компания оценивала потребность в работниках для расширения производства в 1500 человек.

Указом президента трудовым мигрантам будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечат помощь.