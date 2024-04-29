Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму, который пройдёт 2−3 мая сообщила пресс-служба главы государства.

На первый форум в 2022 году в Узбекистане приехали более 1000 иностранных гостей из 56 стран. В этом году ожидается участие почти 2500 человек из 84 стран. Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также представители международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС.

Как отмечается в сообщении, форум — это площадка для демонстрации экономических возможностей Узбекистана и заключения соглашений. Программа форума включает более 40 мероприятий, в том числе заседания межправительственных комиссий. Предусмотрена также церемония запуска ряда проектов в Узбекистане.

Глава государства дал указания по обеспечению высокого уровня организации форума и «полномасштабной демонстрации инвестиционного потенциала каждой отрасли и региона».





Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.

Совет на основе мирового опыта даёт правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также будут рассмотрены вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.