После резкого похолодания и снегопада в Ташкенте утром в четверг к вечеру качество воздуха сильно ухудшилось. Утром в пятницу же жители наблюдали густой смог над некоторыми частями города.





В рейтинге IQAir столица Узбекистана снова была в мировых лидерах по загрязнению воздуха с индексом качества воздуха (AQI) в некоторых районах около 450 (опасный уровень).

Жители сообщали о запахе гари в воздухе ночью и утром. В квартирах и домах из-за похолодания упало давление газа.





Напомним, с 1 марта в Узбекистане планировалось запустить систему оповещения населения при превышения нормы содержания мелкодисперсных частиц в воздухе. Это было предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева.

Система должна включить регулярное информирование о профилактических мерах для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха. О её запуске пока не сообщалось.





Узгидромет с 14 марта не публикует информацию о содержании в воздухе мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10. Не публикуют её и другие ведомства.