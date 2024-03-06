Прошло 2,5 года с момента прекращения полномочий хокимов по выделению земель. Тем не менее, хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров выделил участок «Молодёжного озера» под видом «зданий и сооружений», неправильно ссылаясь на постановление президента. Проект получила 24-дневная компания.

При хокимияте Ташкента будет создан Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который займётся установкой свыше 2000 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, созданием платных парковок, зарядной инфраструктуры для электромобилей и единого рекламного пространства транспортного комплекса.

РЭО УБДД в махалле Файзабад Мирабадского района Ташкента преобразован в диагностический центр, где автомобили будут проходить экологическую проверку. В зависимости от уровня загрязняющих выбросов будут выдаваться цветные стикеры с RFID-чипами.

Сатирический журнал «Муштум», недавно отмечавший 100-летие, сообщил о временном прекращении выпуска. Редакция объяснила решение «финансовыми трудностями». До этого журнал приостанавливал работу только во время войны 1941−45 годов и пандемии ковида.

В Коканде, Зарафшане, Термезе, Янгибазаре (Хорезм) и Бустане (Каракалпакстан) апробировали инициативу «Местное управление, дружественное к детям и молодёжи». Проект был направлен на то, чтобы местные органы власти принимали решения, последовательно продвигая интересы детей и молодёжи.

В Узбекистане 70% школ не подключены к системе канализации, 29,5% не имеют водоснабжения, в 35,8% школ нет столовой или буфета, в 5% — библиотеки, в 21% — спортивного зала, следует из анализа ИМРИ. Эксперты перечислили и другие факторы, негативно влияющие на качество образования.

В школах №№13 и 17 в Ангрене внедрили инициативу «Школа без телефона». Ранее хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев пообещал 300 млн сумов учебным заведениям, которые выступят с такой инициативой. Фото и видео.

НДПУ поддержала жителей махалли «Юнус Раджаби», выступающих против застройки футбольного поля и зелёной зоны. О ситуации писала «Газета.uz». Партия направила запрос в хокимият Ташкента и просит пересмотреть решение бывшего хокима.

Первая Биеннале дизайна Design Doha проходит в столице Катара. Её главная тема — сочетание традиций и инноваций в дизайне. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова рассказывает о главных выставках, среди которых — Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads, представленная Узбекистаном. Фото.

Аналитик Avesta Investment Group Захро Муртазаева проанализировала состав наблюдательных советов акционерных обществ в Узбекистане. Независимые члены и женщины составляют около 10% в составе советов. При этом представителей госорганов, включая АУГА и Минэкономфин, — 37,4%.

В конце 2023 года Mastercard опубликовал исследование, посвящённое перспективам и опасностям использования искусственного интеллекта в банковской сфере. Руководители Asakabank, Tenge Bank и Uzum Bank поделились своим видением относительно возможностей и рисков на пути внедрения ИИ в Узбекистане.

В мире

Единственная соперница Дональда Трампа Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Она не стала поддерживать Трампа, который теперь остаётся единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Природный феномен Эль-Ниньо ослабевает, но продолжит влиять на глобальный климат, что приведёт к температурам выше нормы в период с марта по май почти на всех участках суши, прогнозирует Всемирная метеорологическая организация.

Власти Кыргызстана увеличили штраф за курение в общественных местах в три раза — до 33,5 доллара. Также повышен штраф за продажу табачных изделий детям.

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе в преддверии Рамадана и обмене заложников зашли в тупик в то время, как гуманитарная ситуация в анклаве продолжает ухудшаться, пишет Reuters.

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