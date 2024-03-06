Редакция популярного сатирического журнала «Муштум» («Кулак»), который издаётся более века, сообщила о временной приостановке работы (в том числе страниц в социальных сетях) из-за финансовых трудностей.

Год назад «Газета.uz» публиковала статью к 100-летию журнала, основанного в 1923 году поэтом и писателем, драматургом и публицистом, основоположником жанра романа в узбекской литературе Абдуллой Кадыри.

В 2023 году главный редактор журнала Носиржон Тошматов в интервью «Газете.uz» рассказывал, что тираж в последнее время составлял 5000 экземпляров.

По его словам, журнал приостанавливал деятельность только два раза — во время войны 1941−45 годов и во время пандемии коронавируса в 2020 году — из-за финансовых проблем. С 2021 года выход журнала возобновился.

В социальных сетях известие о приостановке работы журнала восприняли с сожалением. Telegram-канал «Журналистика.уз» написал, что в то время как на проведение разных мероприятий, конкурсов и организацию поездок находятся деньги, «историческое издание находится на грани закрытия».

Смотрите опубликованную ранее на нашем сайте подборку карикатур журнала «Муштум» об очковтирательстве, бюрократии, длинных собраниях, плохих дорогах, экологии и других проблемах, актуальных и сегодня.