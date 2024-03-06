В пяти городах Узбекистана реализована пилотная инициатива «Местное управление, дружественное к детям и молодёжи» (МУДДМ). Это Коканд (Ферганская область), Зарафшан (Навоийская), Термез (Сурхандарьинская), Янгибазар (Янгибазарский район Хорезмской области) и Бустан (Элликкалинский район Каракалпакстана). Результаты проекта были представлены в Ташкенте 5 марта.

Новаторская инициатива, финансируемая Швейцарским агентством развития и сотрудничества и посольством Швейцарии и поддержанная Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), была реализована в сотрудничестве с Общенациональным движением «Юксалиш» и Агентством по делам молодежи.

Проект, реализованный в 2022—2023 годах, был направлен на то, чтобы местные органы власти принимали решения, последовательно продвигая интересы детей и молодёжи. «Официальные лица, девочки и мальчики, молодые женщины и мужчины объединили свои усилия для создания здоровой, заботливой, безопасной, обучающей, стимулирующей, недискриминационной и инклюзивной среды в сообществах, где соблюдаются права детей и молодёжи», — говорится в сообщении офиса ЮНИСЕФ в Узбекистане.





«Обеспечение законных прав и интересов молодого поколения в Узбекистане определено как одно из приоритетных направлений государственной политики», — сказал председатель движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов. «В будущем этот опыт можно использовать и в других городах», — отметил он.

Местные органы власти пяти городов получили техническую поддержку от национальных и международных экспертов в области планирования программ, ориентированных на результат, и отвечающих потребностям детей и молодёжи, особенно наиболее уязвимых групп. В городах были созданы молодёжные консультативные советы, которые выступали посредниками в консультациях местных органов власти с более чем 10 тысячами детей и представителей молодёжи через онлайн-платформы и личные встречи.

Был смоделирован альтернативный формат встреч «Хоким ва ёшлар» («Хоким и молодёжь») с целью обсуждения социальных проблем, затрагивающих всех детей и молодёжь в этих городах, а не решения индивидуальных проблем молодых людей.

На встрече в Ташкенте представители органов власти и молодёжи поделились опытом повышения безопасности дорожного движения, вовлечения молодёжи в экологические вопросы и IT-профессии будущего. Они привели примеры действий, направленных на расширение возможностей детей с инвалидностью для получения навыков, необходимых для дальнейшего трудоустройства, и создания условий для досуга девушек и парней.





«Эта инициатива дала отличные результаты. Например, молодые люди внесли свой вклад в мероприятия по улучшению экологии, условий для отдыха и образования детей. Они продвигали вопросы доступа и улучшения условий для молодых людей с инвалидностью», — сказал и. о. главы представительства ЮНИСЕФ Джоффри Ижумба.

«Главное достижение инициативы заключается в том, что местное правительство услышало голоса детей и молодёжи и, работая вместе с ними, реализовали изменения в своих городах, удовлетворяя потребности молодёжи», — добавил он.

«Этот важный пилотный проект подтвердил потенциал для более широкого вовлечения девушек, женщин и мужчин на местном уровне. Это позволило реализовать инновационные инициативы, продвигаемые молодёжью, и продемонстрировало путь к более инклюзивному управлению на местном уровне, как это предусмотрено новой Конституцией Узбекистана», — сказала руководитель отдела сотрудничества посольства Швейцарии Рахель Бёшь.