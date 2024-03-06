Наблюдательные советы играют важную роль в эффективном корпоративном управлении компаниями. Они контролируют их деятельность, утверждают стратегию развития и назначают ключевых топ-менеджеров, а также защищают интересы акционеров. Отсутствие качественного корпоративного управления в компаниях Узбекистана может повлечь значительный риск для инвесторов.
Для изучения процесса принятия решений в наблюдательных советах мы проанализировали состав и структуру советов в 65 компаниях, из которых 28 (43,1%) являются банками.
Банки активно привлекают финансирование и тесно сотрудничают с международными финансовыми институтами, в связи с этим их понимание и опыт в области корпоративного управления более развиты, чем у большинства частных или государственных компаний.
Из анализа 476 позиций в наблюдательных советах выяснилось, что только 51 (10,5%) составляют независимые члены совета, 48 (10,1%) — женщины. Оба этих показателя незначительно выросли по сравнению с 2021 годом. Это отражает проблему отсутствия разнообразия и недостаток представительности в принятии решений.
Наличие независимых членов советов помогает снизить риски конфликта интересов и обеспечить объективность в процессе принятия решений. Участие женщин в советах способствует разнообразию и учёту различных голосов и мнений.
Относительно существенную долю представляют иностранцы — 77 (16,2%), что неудивительно, учитывая присутствие иностранных банков (KDB Bank, TBC Bank, OTP Group, Ziraat Bank) или стратегических инвесторов в производственных компаниях (UCG, Indorama,
Некоторые частные компании приняли инициативу по внедрению надлежащих структур для улучшения корпоративного управления, несмотря на отсутствие юридических требований. Они сделали это с целью развития бизнеса и привлечения внешнего финансирования от иностранных институтов. Примерами таких компаний являются Korzinka, Asklepiy, Orient Group и другие.
Среди проанализированных членов наблюдательных советов как минимум 178 (37,4%) составляли представители государственных органов и организаций, таких как Агентство по управлению государственными активами (АУГА), Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), Кабинет министров (КМ), Администрация президента (АП) и министерства.
Состав наблюдательных советов
Можно отметить особенно заметное присутствие представителей Агентства по управлению государственными активами (АУГА) и Министерства экономики и финансов (МЭФ) в наблюдательных советах компаний, что связано с их ролью собственников в государственных предприятиях. Количество и соотношение представителей государственных структур почти не менялось по сравнению с 2021 годом.
Состав доли министерств в наблюдательных советах
Несмотря на то, что вознаграждение членов наблюдательного совета остаётся важной частью привлечения профессионалов в этой сфере, информация о его размере раскрыта слабо или вообще не раскрыта местными компаниями, взятыми для анализа. Среднее значение вознаграждения выросло более чем в два раза с 48,4 млн сумов в 2021 до 120 млн сумов в 2022 году. Но данные показатели не полностью отображают реальную картину из-за ограниченной доступности информации.
Сравнивалась также доля вознаграждения от чистой прибыли компаний. Было обнаружено, что из 65 компаний в 2022 только у 18 есть данные как о вознаграждениях, так и чистой прибыли компаний, и оно равняется всего 0,2%. Максимальная сумма вознаграждения (1,52 млрд сумов) была выплачена члену наблюдательного совета «Капиталбанка».