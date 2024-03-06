Наблюдательные советы играют важную роль в эффективном корпоративном управлении компаниями. Они контролируют их деятельность, утверждают стратегию развития и назначают ключевых топ-менеджеров, а также защищают интересы акционеров. Отсутствие качественного корпоративного управления в компаниях Узбекистана может повлечь значительный риск для инвесторов.

Для изучения процесса принятия решений в наблюдательных советах мы проанализировали состав и структуру советов в 65 компаниях, из которых 28 (43,1%) являются банками.

Банки активно привлекают финансирование и тесно сотрудничают с международными финансовыми институтами, в связи с этим их понимание и опыт в области корпоративного управления более развиты, чем у большинства частных или государственных компаний.

Из анализа 476 позиций в наблюдательных советах выяснилось, что только 51 (10,5%) составляют независимые члены совета, 48 (10,1%) — женщины. Оба этих показателя незначительно выросли по сравнению с 2021 годом. Это отражает проблему отсутствия разнообразия и недостаток представительности в принятии решений.

Наличие независимых членов советов помогает снизить риски конфликта интересов и обеспечить объективность в процессе принятия решений. Участие женщин в советах способствует разнообразию и учёту различных голосов и мнений.

Относительно существенную долю представляют иностранцы — 77 (16,2%), что неудивительно, учитывая присутствие иностранных банков (KDB Bank, TBC Bank, OTP Group, Ziraat Bank) или стратегических инвесторов в производственных компаниях (UCG, Indorama, и т. д. ). Средний возраст членов совета и их стаж работы в компании также являются показателями эффективности корпоративного управления, но такая информация не раскрывалась большинством местных компаний.

Некоторые частные компании приняли инициативу по внедрению надлежащих структур для улучшения корпоративного управления, несмотря на отсутствие юридических требований. Они сделали это с целью развития бизнеса и привлечения внешнего финансирования от иностранных институтов. Примерами таких компаний являются Korzinka, Asklepiy, Orient Group и другие.

Среди проанализированных членов наблюдательных советов как минимум 178 (37,4%) составляли представители государственных органов и организаций, таких как Агентство по управлению государственными активами (АУГА), Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), Кабинет министров (КМ), Администрация президента (АП) и министерства.

Состав наблюдательных советов

Можно отметить особенно заметное присутствие представителей Агентства по управлению государственными активами (АУГА) и Министерства экономики и финансов (МЭФ) в наблюдательных советах компаний, что связано с их ролью собственников в государственных предприятиях. Количество и соотношение представителей государственных структур почти не менялось по сравнению с 2021 годом.

Состав доли министерств в наблюдательных советах



Несмотря на то, что вознаграждение членов наблюдательного совета остаётся важной частью привлечения профессионалов в этой сфере, информация о его размере раскрыта слабо или вообще не раскрыта местными компаниями, взятыми для анализа. Среднее значение вознаграждения выросло более чем в два раза с 48,4 млн сумов в 2021 до 120 млн сумов в 2022 году. Но данные показатели не полностью отображают реальную картину из-за ограниченной доступности информации.

Сравнивалась также доля вознаграждения от чистой прибыли компаний. Было обнаружено, что из 65 компаний в 2022 только у 18 есть данные как о вознаграждениях, так и чистой прибыли компаний, и оно равняется всего 0,2%. Максимальная сумма вознаграждения (1,52 млрд сумов) была выплачена члену наблюдательного совета «Капиталбанка».