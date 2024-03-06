Природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, постепенно ослабевает, но продолжит влиять на глобальный климат в ближайшие месяцы, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Это приведёт к температурам выше нормы в период с марта по май почти на всех участках суши, прогнозируют ученые.

Эль-Ниньо 2023−2024 годов вошло в пятёрку «самых сильных за всю историю наблюдений», отметили в ВМО. По данным организации, вероятность сохранения Эль-Ниньо в марте-мае составляет около 60%.

В ВМО напомнили, что феномен возникает в среднем каждые два года — семь лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Это естественная климатическая модель, связанная с потеплением поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана, что оказывает влияние на погоду в разных районах мира.

«Каждый месяц, начиная с июня 2023 года, устанавливался новый месячный рекорд температуры. 2023 год был, безусловно, самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Эль-Ниньо в том числе способствовало достижению этих рекордных температур, но главным виновником, несомненно, являются парниковые газы, удерживающие тепло», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальный климат на второй год своего развития — в данном случае в 2024 году, отметили в ВМО.