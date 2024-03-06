Пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала видеоролик с разъяснением порядка выдачи экологических стикеров для автомобилей в диагностическом центре в махалле Файзабад в Мирабадском районе.

Накануне сообщалось, что диагностический центр создан на базе регистрационно-экзаменационного отдела управления безопасности дорожного движения Ташкента.

Выдача государственных номерных знаков и свидетельств о регистрации транспортных средств здесь максимально автоматизирована, как и процесс техосмотра. Сообщается, что новый порядок предотвратит коррупцию и ускорит оказания госуслуг.

На въезде номера автомобилей, которые их имеют, фиксируют камеры. Если у водителя есть задолженность по штрафам или запрет, машина направляется по отдельному коридору к административному зданию.

При отсутствии долгов автомобили по электронной очереди направляются для прохождения следующего этапа.

Сотрудники СБДД проверяют на соответствие документам номеров агрегата и кузова транспортного средства, затем зарегистрирует его через планшет.

Технический сотрудник центра проверяет уровень выбросов загрязняющих веществ. По итогам технического и экологического осмотра водителю направляют SMS-уведомление. Водитель может оплатить пошлину через платёжные сервисы или терминал.

После этого автомобиль направляют в зону ожидания. После получения уведомления о готовности документов водитель направляется в соответствующий коридор, где ему выдадут номерной знак и свидетельство о регистрации.





На лобовое стекло машины должен быть наклеен стикер красного, жёлтого или зелёного цвета с RFID-чипом, исходя из результатов экологического осмотра.

В будущем территорию города планируется разделить на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами.

На видео хокимията показан пример разделения города на зоны (ниже).

Доступ в экологические зоны для транспортных средств, не имеющих разрешения, будет контролироваться камерами фиксации нарушений. Штрафы, поступающие за нарушения, будут направляться на финансирование мер по улучшению экологической ситуации, говорится в сообщении.

Оборудованием для измерения уровня загрязняющих веществ планируется оснастить 84 регистрационных и диагностических отделов и 216 региональных и районных отделов СБДД.

Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности МВД Бекмурод Абдуллаев сообщил, что услуга по выдаче номеров и стикеров также будет оказываться с выездом на дом. Для этого требуется пройти регистрацию в приложении «Oq yo’l» («Счастливого пути», поиск приложения не дал результата), ввести личные данные и информацию об автомобиле и адрес доставки. По выбору водителя ему доставят номер в течение дня, за три или пять дней.

Заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Обиджон Кудратов сообщил, что на выбросы автомобилей приходится 60% загрязняющих веществ в атмосфере.