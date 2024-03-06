При хокимияте Ташкента будет создан Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Проект по упорядочению загруженных перекрёстков и улиц столицы, а также по устранению заторов был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 5 марта, «Газета.uz» изучила кадры презентации.

Проект поставил перед собой три основные задачи — обеспечение безопасности и удобства пешеходов, приоритетность общественного транспорта, увеличение пропускной способности и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

На крупном перекрёстке Ташкента — пересечении улиц Бобура и Фурката — в тестовом режиме уже введены изменения. На перекрёстке созданы «островки безопасности» для пешеходов, установлены устройства управления светофорами на пешеходных переходах. Остановки общественного транспорта были перепроектированы для удобства посадки и высадки пассажиров.

На перекрёстке также организована система интеллектуальных светофоров, продолжительность сигналов которых адаптируется к интенсивности потока транспорта, говорится в сообщении.

Как ожидается, в результате реализации таких проектов пропускная способность перекрёстков значительно увеличится, заторы уменьшатся, общественный транспорт станет более эффективным.

Президент дал указания по расширению этих работ и полному внедрению принципа «город — для пешеходов».





Как следует из презентации, создаваемый сейчас Центр организации дорожного движения получит ряд полномочий:

установка свыше 2000 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД;

создание платных парковок;

создание зарядной инфраструктуры для электромобилей;

создание единого рекламного пространства транспортного комплекса.

ЦОДД также получит функции строительно-монтажного и эксплуатационного управления (СМЭУ) проектного офиса по Ташкенту Министерства транспорта и госучреждения «Мониторинг и контроль перевозки пассажиров».

Для ресурсного обеспечения будет создан специальный фонд под управлением ЦОДД.

Согласно презентации, по итогам выборочного осмотра улиц Ташкента выяснилось, что абсолютно все улицы столицы не соответствуют современным техническим требованиям.

Министр транспорт Илхом Махкамов отметил, что в ЦОДД будут привлечены как научные работники, так и контролирующие работники. Центр займётся гармонизацией всего общественного транспорта, включая электрички и скоростные поезда, прибывающие из регионов. Глава Минтранса назвал этот проект долгосрочным.