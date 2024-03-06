Переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене заложников зашли в тупик, сообщает Reuters.

По информации агентства, для освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода войск Израиля с территории анклава. Израиль, в свою очередь, заявляет, что конфликт не закончится, пока ХАМАС не будет «ликвидирован».

Переговорщики из ХАМАС, Катара и Египта сейчас находятся в Каире, пытаясь достичь соглашения о 40-дневном прекращении огня в Газе в преддверии Рамадана, отмечает Reuters. Израильская сторона в переговорах не участвует, потому что ХАМАС отказался предоставить список ещё живых заложников. ХАМАС утверждает, что это невозможно без остановки военных действий, поскольку заложники «разбросаны» по всей зоне конфликта.

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Посредником в переговорах также выступают США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что судьба соглашения находится «в руках» палестинской группировки и ХАМАС было сделано «рациональное предложение». «Если мы дойдём до того, что [боевые действия] продолжатся и в Рамадан… это будет очень опасно», — сказал он.

Переговоры о перемирии в Газе проходят на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве. В конце февраля в ООН предупреждали, что четверть населения Газы — более 500 тысяч человек — находятся «в одном шаге» от голода, а в продовольствии нуждается практически все жители анклава.

Международные гуманитарные организации обвиняют Израиль в блокировании ввоза помощи в Газу, израильская сторона это отрицает. В результате ряд стран начал доставлять помощь в анклав самолётами. На прошлой неделе США провели первую доставку гуманитарных грузов для жителей Газы по воздуху военными самолётами. Ранее Египет, ОАЭ и Иордания также доставили продовольствие в Газу самолетами.