Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за курение в общественных местах, сообщает Kaktus.media.

Согласно поправкам, теперь штраф за курение табачных изделий в запрещённых местах составляет 3000 сомов (33,5 доллара). Раньше — 1000 сомов (11 долларов).

Нарушившим требования по размещению наглядной информации о местах курения или оборудования таких мест будет грозить штраф в 5000 сомов (около 56 долларов, для физических лиц) и 50 тысяч сомов (559 долларов, для юридических лиц).

Штраф за продажу табачных изделий детям повышен до 10 тысяч сомов (около 112 долларов) для физических лиц и 35 тысяч сомов (391 доллар) для юрлиц.

Кроме того, закон запрещает курение табака, кальяна и электронных сигарет в общественных местах, за исключением специально выделяемых мест;

на рабочих местах и зонах внутри зданий, а также на их территории;

в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

При этом разрешается выделять специальные помещения для курения, оборудованные санитарными и противопожарными средствами.