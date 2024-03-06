За 15 лет работы в Афганистане организация отреставрировала более 150 исторических зданий, обучила свыше 15 000 ремесленников и помогла им вывести свою продукцию на международный рынок.
В 2022 году при финансовой поддержке Qatar Fund for Development (Катарского фонда развития) Turquoise Mountain запустила
программу, прямыми адресатами которой стали ткацкие сообщества Афганистана. Возможность обучения, работу и достойную оплату получили более четырёх тысяч женщин. Именно они — главные героини выставочного проекта, в создании которого приняла участие дизайнер Марьям Омар.
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