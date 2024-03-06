Биеннале дизайна в Дохе.
Что нужно о ней знать и что смотреть?
Гид по основным выставкам Design Doha,
которая объединила более 100 дизайнеров Ближнего Востока, Северной Африки и зарубежья
В столице Катара Дохе проходит первая Биеннале дизайна Design Doha. Её главная тема — сочетание традиций и инноваций в дизайне. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова рассказывает о главных выставках, среди которых — Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads, представленная Узбекистаном.
В столице Катара Дохе проходит первая Биеннале дизайна Design Doha. Её главная тема — сочетание традиций и инноваций в дизайне. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова рассказывает о главных выставках, среди которых — Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads, представленная Узбекистаном.
24 февраля в столице Катара, Дохе, открылась Design Doha — Биеннале дизайна. Событие международного масштаба проводится впервые по инициативе Ведомства музеев Катара — организации, которая занимается развитием искусства, музеев и охраной исторических мест в стране. Возглавляет его шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, сестра эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.
Биеннале дизайна в Дохе — мероприятие амбициозное, глобальное. Организаторы рассматривают Design Doha как движущую силу, способную влиять на развитие креативности и культуры дизайна в регионе MENA, куда входят страны Ближнего Востока и Северной Африки. С помощью биеннале, которую планируется проводить раз в два года, они намерены превратить Катар в место концентрации локального, регионального и глобального передового опыта в области дизайна. Главный бенефициар — творческий сектор страны, у которого появилось пространство для демонстрации своих идей и проектов, возможность коллаборации с коллегами по креативной индустрии из соседних стран и зарубежья, а также внятная стратегия выхода на мировой рынок.
Заместительница председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Саида Мирзиёева и шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани на открытии Биеннале дизайна.

Фото: пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Первая Design Doha объединила 74 дизайнеров из стран MENA, а также зарубежных креативщиков и дизайн-студии.

Приглашение принять участие в биеннале получил и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, для которого налаживание культурного диалога с Ближним Востоком является одним из приоритетных направлений. В прошлом году ведомство представило выставочные проекты на первой Биеннале исламского искусства в Джидде (Саудовская Аравия) и архитектурной Триеннале в Шардже (ОАЭ).
Сотрудничество Фонда с Ведомством музеев Катара развивалось на фоне выхода узбекско-катарских отношений на уровень «всеобъемлющего партнёрства». В 2023-м году главы Узбекистана и Катара — впервые в истории дипломатических отношений двух стран — обменялись официальными государственными визитами, которые предваряло открытие посольств в Ташкенте и Дохе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани.
Фото: пресс-служба президента Узбекистана.
Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Дохе. Он прошёл под эгидой Катарского фонда образования, науки и общественного развития, который возглавляет шейха Моза бинт Насер Аль-Миснед.
Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева и шейха Моза бинт Насер Аль-Миснед.
Фото: УзА.
Взаимный интерес к укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между странами выразился и в формате участия Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Биеннале дизайна.
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Он не только презентовал выставочный проект Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads («Ремесло Узбекистана: Традиции в нитях»), но и выступил стратегическим партнёром мероприятия.
Основная программа Design Doha состоит из пяти выставок, параллельная включает 12 гостевых экспозиций. Всех их объединяет главная тема — Celebrating design excellence («Празднуем совершенство дизайна»). Она предлагает участникам исследовать дизайн как явление, в котором сочетаются культурное наследие и инновации.
Все выставки разместились в культурном центре M7, интерьерно напоминающем Государственный музей искусств Узбекистана, и других креативных пространствах на территории района Мшейреб — исторического центра Дохи, восстановленного с учётом «умных» городских технологий.
Его в качестве места проведения биеннале выбрали не случайно. При проектировании района использовался метод дизайн-мышления, в основе которого лежат потребности не государства или какой-то организации, а людей. Это они, горожане и туристы, должны чувствовать себя в городе комфортно, безопасно и вдохновенно.
Плотность и разнообразие застройки, инфраструктуры превратили район в пешеходный — все объекты на территории находятся в шаговой доступности, поэтому садиться за руль необходимости нет. Альтернативой автомобилям служит и общественный транспорт. По району курсирует бесшумный трамвай на водородном топливе. Проезд в нём бесплатный.
Утверждение, что дизайн в Дохе — это не просто концепция, а философия, находит своё наиболее выразительное подтверждение в архитектуре района Мшейреб. Она представляет собой сочетание традиционных для арабского Востока архитектурных форм, декоративных элементов и «умных» энергосберегающих технологий: от солнечных панелей до знакомой панджары и объёмных тенеобразующих панелей на фасадах зданий, от которых избавляются в Ташкенте.
Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads


Выставочный проект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
24 февраля — 30 марта
Дебют Design Doha Фонд развития культуры и искусства Узбекистана поддержал выставочным проектом Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads, который развернулся на первом этаже M7. Он показывает, каким гибким и податливым — не в ущерб традициям — может быть декоративно-прикладное искусство.
Экспозиция условно состоит из двух частей. Первая отсылает к истокам и, собственно, культурному наследию, упоминаемому в главной теме биеннале. Она представлена предметами из коллекций Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, а также Государственного музея искусств. Это старинные деревянные штампы с растительным орнаментом для печати на ткани, характерные для Бухары, Маргилана и Ташкента, экземпляры бухарской ткани «бахмаль» (XX век), ковры, сундуки, раздвижные деревянные подставки для книг (лавх).
Условная вторая часть экспозиции — про инновации, которые можно сравнить с живой водой из-за способности напитать традиции новыми смыслами и вписать их в современный контекст, сделав более понятными и близкими людям XIX века. Наглядным примером служит современная версия топчана, которую для выставочного проекта создали ливанский дизайнер Нада Дебс и мастер из Узбекистана — резчик по дереву Сирожиддин Рахматиллаев.
Будущие соавторы познакомились в Ташкенте около года назад. Нада Дебс рассказывает, что работы усто, которые она увидела в мастерской, поразили её своей аутентичностью, сложностью.
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«Это совсем не мой стиль. Я выросла в Японии, где прониклась идеями минимализма, философии less is better ("меньше значит лучше"). После переезда в Ливан в начале 2000-х, начала работать с местными мастерами и увидела, что они делают очень сложные вещи. Мой же стиль заключается в упрощении, изменении формы вещей с сохранением их сути. Усто Сирожиддин показался мне очень традиционным, поэтому прежде чем начать совместную работу, было важно выстроить доверие между нами. Я показала ему свои эскизы, чтобы мастер убедился, что традиции значат для меня не меньше, чем для него», — рассказала на открытии выставки Нада Дебс.
(слева направо) Председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова, заместительница председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, усто Сирожиддин Рахматиллаев и дизайнер Нада Дебс.

Фото: пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Работа над вариацией топчана из 2,5 кубов кавказского бука заняла полгода. Усто и его ученики вырезали детали вручную. От обычного топчана адаптированный отличается количеством ножек — их не четыре, а восемь, а также полным отсутствием углов.

«На округлые формы меня вдохновил бешик — традиционная колыбель. Наш топчан можно назвать "люлькой для взрослых". Это место, где люди чувствуют себя в безопасности, могут расслабиться, быть собой», — объяснила дизайнер.

Волнообразное оформление ножек и массивного основания хонтахты (обеденного столика, установленного в центре топчана) — отсылка к куполам Самарканда.
72-летний усто Сирожиддин Рахматиллаев считает работу над новой версией топчана одной из самых сложных, что ему приходилось выполнять. Отказываться от необычного заказа мастер даже не думал — когда за плечами 50-летний профессиональный опыт, нет ничего невозможного.

«Выглядит топчан как обычный. Высота, назначение — всё, как было раньше, но делать пришлось совсем по-другому. Только над тем, как крепить между собой детали, думал несколько дней», — рассказал усто Рахматиллаев.
Другое инновационное решение — для самого выставочного пространства — предложила и разработала студия Shepherd из Бахрейна. Дизайнеры превратили пол в восточный ковёр, «сплетённый» из 31 000 двояковыпуклых цветных плиток. Подбирая палитру и орнаменты, они вдохновлялись традиционными тканями и коврами, в том числе представленными в экспозиции. При движении по полу создаётся оптическая иллюзия — кажется, что квадратные плитки меняют свой цвет.
Arab Design Now

Основная выставка Биеннале дизайна под кураторством Раны Бейрути
24 февраля — 5 августа
Главная выставка Биеннале дизайна получила название Arab Design Now («Арабский дизайн сегодня»). Она отвечает на вопрос, каково это — быть дизайнером и творить в арабском регионе в наше время. Куратором выставки является Рана Бейрути, основательница Недели дизайна в Аммане (Иордания).
По её словам, Arab Design Now — это крупнейшее на сегодня обзорное исследование современного арабского дизайна, подготовка которого шла в течение года.
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Экспозиция представляет работы 74 дизайнеров и студий из региона Леванта (общее название территорий стран восточной части Средиземного моря, в более узком смысле — Сирии, Палестины, Израиля и Ливана), Персидского залива и Северной Африки.
Сильная сторона выставки — это её разнообразие, которое выражается не только в творческих подходах к дизайну, но и сферах их применения: от архитектуры и дизайна интерьеров до ремесленничества, графики. При этом очевидна общность ценностей, которые крепкими узами связывают регион: уважение к земле, история, культурное наследие и традиции, арабский язык.
Weaving Poems


Выставочный проект Turquoise Mountain и афгано-британского дизайнера Марьям Омар
24 февраля — 5 августа
Выставка Weaving Poems («Сплетая стихи») — это проект благотворительной организации Turquoise Mountain, которую в 2006 году основал правящий король Великобритании Карл III. Её задачей является возрождение исторических мест и традиционных ремёсел, поддержка мастеров Афганистана, Мьянмы и стран Ближнего Востока.
За 15 лет работы в Афганистане организация отреставрировала более 150 исторических зданий, обучила свыше 15 000 ремесленников и помогла им вывести свою продукцию на международный рынок.

В 2022 году при финансовой поддержке Qatar Fund for Development (Катарского фонда развития) Turquoise Mountain запустила программу, прямыми адресатами которой стали ткацкие сообщества Афганистана. Возможность обучения, работу и достойную оплату получили более четырёх тысяч женщин. Именно они — главные героини выставочного проекта, в создании которого приняла участие дизайнер Марьям Омар.
Девушка родилась и выросла в Афганистане. Получила образование в Лондонском университете искусств. По окончании учёбы в 2013 году вернулась в Кабул. Спустя два года начала работать в компании Turquoise Mountain Trust. Сейчас возглавляет Центр дизайна при Институте афганского искусства и архитектуры, который находится в Кабуле, но живёт в Аммане — фактически на два города.
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Марьям Омар в течение 10 лет изучала ковроткачество в Афганистане: историю, традиции, орнаменталистику. Техники ручного плетения ей помогали осваивать женщины, для которых это ремесло было и остаётся не только связью с прошлыми поколениями, наследием, но и обещанием будущего, особенно в условиях экономического кризиса.
В выставочном пространстве M7 дизайнер воссоздаёт атмосферу условной мастерской, в которой женщины из афганской провинции Бамиан трудятся над коврами.

Проекторы выводят на стены видео, состоящее из крупных планов: лица, руки, нити. Из динамиков звучат женские голоса — прежде чем сесть за станок, мастерицы по традиции читают стихи.
Четверостишья на арабском и английском языках проявляются рядом с минималистичными коврами, вдохновлёнными горными и пустынными пейзажами Бамиана. Их для выставки по эскизам Марьям Омар вручную выткали 24 женщины, которые проживают в этой провинции и сохраняют традиции афганского ковроткачества. Имя каждой указано в сопроводительном тексте через запятую: Накбахт, Садига, Фатема, Захра, Шарифа, Рахима, Масума… Эта деталь делает проект эмоциональным, одушевлённым.
Colors of the City: A Century of Architecture in Doha

Кураторская выставка Глена Адамсона и Питера Тамаса Нэджи при участии Ибрагима Аль-Джейда
24 февраля — 30 марта
В фокусе двойной тематической выставки Colors of the City: A Century of Architecture in Doha («Цвета города: Век архитектуры в Дохе») — эволюция архитектуры Дохи.

Международные кураторы Глен Адамсон, художественный директор Design Doha, и Питер Тамас Нэджи (Peter Tamas Nagy) начинают исследование с традиционных катарских построек XIX века и последовательно рассказывают о том, как город впитывал в себя черты арт-деко, модернизма, брутализма и других направлений и интерпретировал их.
Они также обращают внимание на утерянное наследие и с помощью фотографий показывают, как могли бы выглядеть разрушенные здания после реконструкции.
Мини-экспозиция, посвящённая дверям Катара
Соавтором выставки стал известный катарский архитектор Ибрагим Аль-Джейда. Его эффектная экспозиция состоит преимущественно из 3D-макетов небоскрёбов и представляет собой главу в современной архитектурной истории Дохи. Активно «писать» её начали в 1930-1940-х, когда в Катаре нашли нефть.
С тех пор темпы строительства в стране и особенно в столице только растут. Власти привлекают к проектированию зданий лучших международных архитекторов из региона MENA, Южной Азии, а также стран Европы и США. Многие из них — лауреаты престижной Притцкеровской премии. Это известный французский архитектор Жан Нувель, который спроектировал для Дохи фантастический Национальный музей Катара; американский архитектор Бэй Юймин, автор Национальной галереи в Вашингтоне, стеклянной пирамиды Лувра — и Музея исламского искусства на берегу Персидского залива.
Особо представлен на выставке стадион Аль-Тумама на 40 000 зрителей, который построили по проекту катарского архитектора Ибрагима Аль-Джейды специально к Чемпионату мира по футболу-2022. Макет грандиозного сооружения располагается в луче софита на постаменте, который установлен в центре комнаты с абсолютно чёрными стенами.
100/100 — Hundred Best Arabic Posters

Выставка арабских постеров
24 февраля — 5 августа
В основе выставки 100/100 — Hundred Best Arabic Posters лежит одноимённый конкурс, который проводится в Катаре в четвёртый раз. Его цель заключается в развитии современной визуальной культуры арабского мира, а также обучение и поддержка графических дизайнеров: от начинающих до профессионалов.
За всё время существования конкурса в нём приняли участие более семи тысяч человек из 23 стран. Каждые два года независимое жюри из поступивших заявок выбирает 100 лучших плакатов. Выставка знакомит с недавними победителями. Представленные работы демонстрируют разнообразие графических сценариев и современных стилей.
Посещение выставок Design Doha возможно по билетам. Они реализуются на сайте Биеннале. Срок действия — один день.

Текст подготовила Виктория Абдурахимова.
В обзоре использованы фотографии Виктории Абдурахимовой / «Газета.uz», пресс-служб президента Узбекистана,
Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, а также УзА.

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