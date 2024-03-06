В общеобразовательных школах №№13 и 17 города Ангрена Ташкентской области внедрили систему «Школа без телефона». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В феврале на заседании совета по образованию в Чирчике хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев предложил образовательным учреждениям в регионе выйти с такой инициативой.

Хоким заявил, что по согласованию с родителями, учащимся и учителям необходимо запретить пользоваться телефонами на территории школы.

Администрация и наблюдательный совет обеих школ провели собрание, на котором единогласно одобрили предложение не пользоваться в школе телефонами. Дети могут прийти в школу с телефонами и оставить их на хранении в специально отведённом месте.

В сообщении отмечается, что это решение направлено на то, чтобы внимание учащихся было сосредоточено на приобретении знаний, отмечается в сообщении.

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