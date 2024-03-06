Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировали состояние инфраструктуры в школах, негативно влияющее на качество образования.

В ИМРИ отмечают, что несмотря на высокие государственные расходы на систему общего образования в Узбекистане, качество образования остаётся низким. Об этом говорят результаты Международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), оценивающего читательскую грамотность учащихся 4-х классов.

Исследование проводилось в 2021 году. Узбекистан участвовал в нём впервые и набрал 437 баллов, что значительно меньше среднего балла, принятого в программе PIRLS (500 баллов), и занял 49-е место среди 57 стран.

В 2022 году в школах Узбекистана впервые прошла международная программа оценки образовательных достижений 15-летних школьников — тесты PISA. По итогам тестирования узбекские школьники заняли 72-е место среди 81 страны по математике, а по естественным наукам и читательской грамотности заняли предпоследнее 80-е место.

Эксперты института отметили, что основными показателями эффективности качества в системе образования являются качество учебников, уровень обеспеченности учителями, их квалификация, инфраструктура школ и участие родителей в образовании своих детей.

Эксперты перечислили ряд факторов, негативно влияющих на качество образования:

Расходы государственного бюджета на систему общего образования распределены непропорционально;

В 2022—2023 учебном году количество учащихся в 10522 школах (194 частных) составило 6 461 741 (из них 0,71% обучаются в частных школах). Школы рассчитаны на 5 283 916 учащихся, то есть на одно ученическое место приходится 1,2 ученика;

В 5 школах обучаются в три смены, в 4777 — в двух сменах. Всего больше одной смены обучаются 2,1 миллиона человек, или 33% от общего числа учащихся;

Около 16% школ нуждаются в капитальном ремонте, а 4,6% находятся в непригодном состоянии;

В школах на одного учащегося приходится 0,03 компьютера, а в сельской местности — 0,04. Этот показатель значительно ниже по сравнению с другими странами мира. Например, в Казахстане на одного учащегося приходится 0,72 компьютера, в Азербайджане — 0,55 компьютера, в Беларуси — 0,55 компьютера, в Турции — 0,25 компьютера, а в странах ОЭСР — 0,85 компьютера на одного ученика;

Высокая загруженность учителей в Ташкенте и Ташкентской области;

В школах ощущается нехватка учителей иностранного языка, технологий и информатики;

Высокий уровень непрохождения аттестации среди учителей, лишь немногие имеют международные сертификаты по своим предметам.

Кроме того, в 35,8% школ нет столовой или буфета, в 5% — библиотеки, в 21% — спортивного зала. В 29,5% школ не имеют водоснабжения, только 1% отсутствует система отопления.

в 5% — библиотеки, в 21% — спортивного зала. В 29,5% школ не имеют водоснабжения, только 1% отсутствует система отопления. В 70% школ нет канализации (например, в Омане 99% школ подключены к канализации, в России — 96%),

15,9% (1658) действующих школ нуждаются в капитальном ремонте. 63% из них расположены в сельской местности. Отмечается, что школы, нуждающиеся в ремонте, есть во всех регионах, кроме Бухарской области. Большинство этих школ расположены в Ташкентской (219), Сурхандарьинской (209) и Кашкадарьинской (204) областях.

4,3% школ (451) находятся в аварийном состоянии, причём значительная их часть (60,7%) находится в сельской местности. Больше всего аварийных школ расположено в Кашкадарье (101 школа).

В 98% школ (98,5% сельских школ) есть компьютерные классы. На каждую школу приходится 1,4 компьютерных класса. К интернету подключено 71,6% компьютеров, в сельской местности этот показатель составляет 69,4%.

По этому показателю местные школы отстают от зарубежных. В частности, к интернету подключены 92% компьютеров в школах Турции, 80% в Азербайджане и 85% в Беларуси.

В институте отметили, что в системе общего образования Узбекистана достаточное число учителей (за исключением некоторых предметов). Таким образом, качество образования в школах не только от количества учителей, но и от их качества, говорится в докладе.

25% учащихся заявили, что не слушают учителя на уроке. Несмотря на то, что это на 5 процентных пунктов ниже, чем в среднем по странам ОЭСР, это свидетельствует о том, что преподаватели не способны заинтересовать учеников.

Результаты тестов PISA по математике у учащихся, родители которых постоянно участвовали в их жизни и учебном процессе (процессах в школе), были в среднем на 22 балла выше, чем у учащихся, родители которых были менее вовлечены в их жизнь. Оказалось, что 72% родителей, принявших участие в тестировании, каждый день спрашивают своих детей, чем они занимаются в школе, среди стран СНГ этот показатель составил 78%.

По результатам опроса родителей, проведённого ИМРИ в апреле 2023 года, 21% родителей заявили, что разговаривают с учителем своего ребёнка раз в неделю, а 16,1% заявили, что не общаются вообще. 7% родителей заявили, что не поддерживают своего ребёнка в учёбе и будущей карьере или не знают, как им помочь. 0,5% родителей заявили, что совершенно не заинтересованы в образовании своего ребенка.

Эксперты отметили, что с 2016 года расходы на систему образования в Узбекистане начали резко увеличиваться. В 2019 году расходы на общее среднее образование составили 17,1 трлн сумов, а к 2023 году — 36,98 трлн сумов. За 2018−2023 годы число учеников увеличилось на 10%, соответственно, расходы на обучение в расчёте на одного учащегося увеличились на 127% (в 2,1 млн до 4,8 млн сумов). Этот бюджет в основном используются для выплаты зарплаты учителям. В частности, доля зарплаты и сопутствующих расходов в общих расходах на среднее образование в 2021 году составила 83%, а в 2023 году достигла 90%. Институт указывает, что в других странах эти затраты относительно ниже. Например, в Казахстане это 50−60%, в Финляндии 65−70%.

ИМРИ в марте 2023 года сообщал, что в Узбекистане 84% домохозяйств не имеет доступа к централизованной канализации, cвыше 40% населения используют выгребные ямы в качестве туалета, в городах этот показатель составляет 31,4%.