Народно-демократическая партия Узбекистана поддержала жителей махалли «Юнус Раджаби» в Ташкенте, выступающих против застройки футбольного поля и зелёной зоны. «Газета.uz» писала о ситуации в прошлом и текущем годах. За сохранение площадки, где тренируются дети, выступала и Ассоциация футбола Ташкента.

В сообщении пресс-службы НДПУ говорится, что после публикации статьи члены партии выехали на место, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Как мы писали, решением бывшего хокима города территория двора площадью 30 соток была передана в городской резервный фонд. Земля была выставлена на аукцион. Выигравший его предприниматель намерен построить здесь пятиэтажное офисное здание.

Жители подавали иск в межрайонный суд с просьбой отменить решение хокима. Суд в этом отказал, как и городской и Верховный суды. Обращения в приёмную президента и районную прокуратуру результата не дали.

НДПУ в своём сообщении заявила, что стадион является единственным в махалле, где проживает 7000 жителей. Кроме того, на территории растёт множество деревьев.

Партия назвала недопустимым строительство, «ограничивающее права жителей и создающее неудобство гражданам».

В НДПУ также считают, что упомянутое решение хокима должно быть пересмотрено. С этой целью партия депутатский запрос в хокимият Ташкента, где изложила свою точку зрения по ситуации.