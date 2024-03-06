Никки Хейли, экс-представитель США в ООН и единственный конкурент Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, официально объявила о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.

«Я полна благодарности за поддержку, которую мы получили со всей нашей великой страны. Но теперь пришло время приостановить мою кампанию. Я говорила, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это и ни о чем не жалею», — заявила она, выступая в Чарлстоне (штат Южная Каролина).

Хейли также поздравила Трампа, который теперь остаётся единственным кандидатом в президенты от республиканцев, но не стала призывать своих сторонников голосовать за бывшего президента.

«Теперь Дональду Трампу предстоит заслужить голоса тех членов нашей партии, и не только их, которые его не поддерживали. Я надеюсь, он это сделает», — сказала она.

Хейли вышла из президентской гонки после того, как ей не удалось добиться значимого успеха по итогам «супервторника» в США — день, когда партийные выборы демократов и республиканцев прошли сразу в 15 штатах. Она смогла одержать победу только в штате Вермонт.

После выступления Хейли и Дональд Трамп, и нынешний президент США Джо Байден обратились к её сторонникам с призывом поддержать их.