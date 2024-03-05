Въезд в некоторые части Ташкента ограничат автомобилям с высокими вредными выбросами (+фото)
Ташкент разделят на экологические зоны. Въезд в них планируется ограничить согласно уровню загрязняющих веществ, выделяемых автомобилем. Определять этот уровень и маркировать авто стикерами с RFID будет СБДД в диагностическом центре в Файзадабе. Президент ознакомился с работой центра. Детали и фото.
Месяц Рамадан начнётся 11 марта
Начало месяца Рамадан в этом году приходится на 11 марта, сообщило Управление мусульман Узбекистана.
Узбекистан существенно улучшил позиции в индексе Всемирного банка, оценивающем положение женщин
Узбекистан вошёл в пятёрку стран с наибольшими улучшениями в индексе ВБ «Женщины, бизнес и закон». Страна провела четыре правовые реформы, улучшившие положение женщин: криминализация бытового насилия, норма о равной оплате труда, снятие ограничений для женщин на работу в некоторых отраслях.
Президент посетил боксёрскую школу Баходира Жалолова
Шавкат Мирзиёев посетил боксёрскую школу олимпийского чемпиона Баходира Жалолова. Первый набор прошёл в 2022 году, сейчас здесь занимаются 50 учеников со всей страны. Школа рассчитана на 175 мест, в 5−11-ые классы ежегодно отбираются по 25 учеников.
Шавкат Мирзиёев также посетил спортивную школу Оксаны Чусовитиной
Президент также посетил школу спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. Она рассчитана на 105 учеников для обучения в 1−11-х классах. Сегодня здесь учится 91 ребёнок. Общеобразовательные уроки они посещают в соседней школе №175.
Что затрудняет импорт бензина в Узбекистан?
Комитет по конкуренции Узбекистана узнал семь главных проблем предпринимателей, занимающихся импортом бензина. Среди них — дорогая железнодорожная логистика, высокая кредитная нагрузка, требование дополнительной сертификации, нехватка мощностей для хранения крупных партий бензина и другие.
«Миндаля в этом году не будет». Фоторепортаж Холиды Мусулмон о ранней весне и последующих заморозках
Весна в посёлке Чувиллок Джизакской области наступила в середине февраля. Холмы покрылись молодой зеленью, расцвёл миндаль. После нескольких тёплых дней выпал снег. Капризы погоды запечатлела фотокорреспондент «Газеты.uz» Холида Мусулмон.
Происшествия
Бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров скончался в заключении
Бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров скончался в результате болезни в больнице для заключённых. Он с конца 2022 года отбывал 10-летний тюремный срок.
В ДТП с участием несовершеннолетнего водителя погиб один человек
В Ташкенте столкнулись Spark, Nexia 2 и Lacetti. Водитель Nexia 2 скончался, 16-летний водитель Spark и пассажир этой машины госпитализированы.
Кондуктор автобуса арестован на трое суток за сексуальное домогательство
Суд назначил трое суток ареста кондуктору автобуса в Ташкенте, который регулярно домогался до пассажирки. Следствие квалифицировало действия мужчины как мелкое хулиганство, но суд изменил квалификацию на сексуальное домогательство.
Трое спортсменов из Италии подозреваются в изнасиловании 17-летней фехтовальщицы из Узбекистана. Федерация опровергает происшествие
Итальянские СМИ сообщили, что три члена юниорской сборной Италии подозреваются в изнасиловании 17-летней фехтовальщицы из Узбекистана. Федерация фехтования Узбекистана выступила с опровержением и обвинила Итальянскую федерацию фехтования в «специально подготовленном ложном сообщении».
В мире
Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции
Франция стала первой страной в мире, закрепившей право на аборт в Конституции. Поправку в основной закон поддержало большинство парламентариев. Президент Эммануэль Макрон назвал это решение национальной гордостью и сигналом всему миру.
Мир ожидает новый наплыв дешёвых товаров из Китая — WSJ
Китай на фоне спада в экономике наращивает производство товаров, но их количество превышает внутренний спрос. Это может привести к новому наплыву китайского импорта в мире, пишет Wall Street Journal. В начале 2000-х это разорило многие западные производства.
Международный суд в Гааге выдал ордера на арест двух российских командующих
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России по подозрению в совершении военных преступлений. Суд полагает, что они несут ответственность за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.
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