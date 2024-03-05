Ташкент разделят на экологические зоны. Въезд в них планируется ограничить согласно уровню загрязняющих веществ, выделяемых автомобилем. Определять этот уровень и маркировать авто стикерами с RFID будет СБДД в диагностическом центре в Файзадабе. Президент ознакомился с работой центра. Детали и фото.

Начало месяца Рамадан в этом году приходится на 11 марта, сообщило Управление мусульман Узбекистана.

Узбекистан вошёл в пятёрку стран с наибольшими улучшениями в индексе ВБ «Женщины, бизнес и закон». Страна провела четыре правовые реформы, улучшившие положение женщин: криминализация бытового насилия, норма о равной оплате труда, снятие ограничений для женщин на работу в некоторых отраслях.

Шавкат Мирзиёев посетил боксёрскую школу олимпийского чемпиона Баходира Жалолова. Первый набор прошёл в 2022 году, сейчас здесь занимаются 50 учеников со всей страны. Школа рассчитана на 175 мест, в 5−11-ые классы ежегодно отбираются по 25 учеников.

Президент также посетил школу спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. Она рассчитана на 105 учеников для обучения в 1−11-х классах. Сегодня здесь учится 91 ребёнок. Общеобразовательные уроки они посещают в соседней школе №175.

Комитет по конкуренции Узбекистана узнал семь главных проблем предпринимателей, занимающихся импортом бензина. Среди них — дорогая железнодорожная логистика, высокая кредитная нагрузка, требование дополнительной сертификации, нехватка мощностей для хранения крупных партий бензина и другие.

Весна в посёлке Чувиллок Джизакской области наступила в середине февраля. Холмы покрылись молодой зеленью, расцвёл миндаль. После нескольких тёплых дней выпал снег. Капризы погоды запечатлела фотокорреспондент «Газеты.uz» Холида Мусулмон.

Происшествия

Бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров скончался в результате болезни в больнице для заключённых. Он с конца 2022 года отбывал 10-летний тюремный срок.

В Ташкенте столкнулись Spark, Nexia 2 и Lacetti. Водитель Nexia 2 скончался, 16-летний водитель Spark и пассажир этой машины госпитализированы.

Суд назначил трое суток ареста кондуктору автобуса в Ташкенте, который регулярно домогался до пассажирки. Следствие квалифицировало действия мужчины как мелкое хулиганство, но суд изменил квалификацию на сексуальное домогательство.

Итальянские СМИ сообщили, что три члена юниорской сборной Италии подозреваются в изнасиловании 17-летней фехтовальщицы из Узбекистана. Федерация фехтования Узбекистана выступила с опровержением и обвинила Итальянскую федерацию фехтования в «специально подготовленном ложном сообщении».

В мире

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право на аборт в Конституции. Поправку в основной закон поддержало большинство парламентариев. Президент Эммануэль Макрон назвал это решение национальной гордостью и сигналом всему миру.

Китай на фоне спада в экономике наращивает производство товаров, но их количество превышает внутренний спрос. Это может привести к новому наплыву китайского импорта в мире, пишет Wall Street Journal. В начале 2000-х это разорило многие западные производства.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России по подозрению в совершении военных преступлений. Суд полагает, что они несут ответственность за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.

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