Фоторепортаж Xолиды Мусулмон из посёлка Чувиллок Джизаской области
Весна в посёлке Чувиллок Джизакской области наступила в середине февраля. Холмы покрылись молодой зеленью, расцвёл миндаль. После нескольких тёплых дней выпал снег. Капризы погоды запечатлела фотокорреспондент «Газеты.uz» Халида Мусулмон.
Весна в посёлке Чувиллок Джизакской области наступила в середине февраля. Холмы покрылись молодой зеленью, расцвёл миндаль. После нескольких тёплых дней выпал снег. Капризы погоды запечатлела фотокорреспондент «Газеты.uz» Халида Мусулмон.
В село Чувиллок Джизакской области весна в этом году пришла рано — в середине февраля. Под ласковым солнцем расцвёл миндаль. Его нежные розовые лепестки кружит в воздухе игривый ветерок.
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Жители села, истосковавшиеся по теплу, приступили к весенним работам в полях. Из-за травянистых холмов доносятся крик пастухов и блеяние ягнят.
В тутовой роще из-под земли пробиваются подснежники, предвестники весны. Больше всего им радуются дети — миниатюрные жёлтые цветы похожи на лучики солнца.
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О том, что зима никуда не ушла, сельчанам напоминают птицы — в небе черно от ворон.
Прогнозы пернатых сбылись — пошёл снег. Под белым покрывалом оказались холмы, налившиеся молодой зеленью. Ещё вчера по их склонам бродили стада овец, теперь под громкий детский смех летят санки.
В снегу распустившиеся кусты роз и цветущий миндаль. Фермеры потеряли надежду на урожай — она замёрзла под прозрачной ледяной коркой, сковавшей тонкие ветки деревьев.
«Миндаля в этом году не будет», — говорит Аслиддин Гулмуродов, садовод с 24-летним стажем. Деревья рано распустились, и мороз ударил по цветкам.
По словам садовода, капризы погоды дорого обходятся сельскому хозяйству. Если в год фермер получает около 30 млн сумов прибыли, то мороз может лишить его половины суммы или оставить без ничего.
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У самого Аслиддина-ака большой яблоневый сад. Чтобы защитить деревья от коварных холодов, он сжигает между ними сухое и влажное сено. Тепло дыма, по его словам, помогает сохранить урожай.
Автор фотографий: Холида Мусулмон. Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».
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