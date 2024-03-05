Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей провёл открытый диалог с предпринимателями, которые занимаются импортом автомобильного бензина в Узбекистане.

Заместители председателя комитета Асадулла Каюмов и Фаррух Карабаев провели встречу, чтобы выявить системные проблемы в сфере и разработать предложения по увеличению импорта бензина.

Бизнес указал на семь основных проблем. Среди них — высокая кредитная нагрузка, выделяемая банками для импортёров бензина, и короткий срок уплаты НДС за импортируемое топливо.

Предприниматели также указали на высокую стоимость железнодорожной логистики. Доставка топлива из России до границы с Казахстаном в Келесе, расстояние между которыми составляет 1700 км, обходится в 150 долларов за тонну. Внутри Узбекистана же цены варьируются в пределах 15−20 долларов за каждые 8−10 км пути.

Несмотря на наличие документов о соответствии всем стандартам и качеству ввозимого из России бензина, при импорте в Узбекистан проводится дополнительная обязательная сертификация.

Кроме того, иногда при переводе денег иностранным поставщикам средства попадают под запрет, связанный с «геополитической ситуацией», из-за чего продукция поставлялась не вовремя. Хотя в это время продукция ещё не реализуется, она уже облагается налогом из-за перевода денежных средств;

Бизнес также отметил нехватку мощностей для хранения при импорте крупных партий бензина и дороговизну аренды существующих ёмкостей.

Отмечалось, что покупка бензина из Туркменистана для импортёров занимает много времени, в результате чего оборотные средства фактически замораживаются.

За 2023 год в Узбекистане было произведено 1,33 миллиона тонн автомобильного бензина, что по сравнению с 2022 годом больше на 6%, или на 75,4 тысячи тонн.

«Газета.uz» ранее рассказывала, откуда, в каком объёме и по какой цене Узбекистан импортирует бензин.