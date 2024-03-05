Бывший хоким города Андижана Бахром Хайдаров, с конца 2022 года отбывавший 10-летний тюремный срок, скончался. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, Бахром Хайдаров умер в ночь на 5 марта в больнице для заключённых Департамента исполнения наказаний МВД Узбекистана в Ташкенте, где проходил лечение.

Основной диагноз: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения (функциональный класс III), послеинфарктный кардиосклероз, состояние после операции стентирования коронарных артерий, гипертоническая болезнь III степени, артериальная гипертензия-III, опасность-IV (очень высокая).

Специальная прокуратура Ташкента начала доследственные действия.

Бахром Хайдаров, бывший хоким Андижана и начальник Главного финансового управления хокимията Андижанской области (1972 года рождения), в декабре 2022 года был осуждён по обвинению в хищении, должностном подлоге и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Вместе с ним к длительным срокам были приговорены бывший прокурор Андижана Курбонали Аскаров, главный бухгалтер в централизованной финансово-бухгалтерской службе Андижана Саида Юлчиева, первый заместитель начальника Главного финансового управления хокимията области Фарход Муллажанов, экс-начальник отдела планирования доходов местного бюджета и формирования бюджета главного финансового управления хокимията области Шавкат Хашимов и экс-глава областного управления народного образования Азизбек Миркамилов.

К заключению были приговорены ещё 22 человека, несколько человек — к исправительным работам и ограничению свободы. В общей сложности фигурантами дела были 45 человек. Они обвинялись в хищении более 63 млрд сумов. «Газета.uz» сообщала подробности дела.