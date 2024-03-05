Международный уголовный суд в Гааге (МУС) 5 марта выдал международные ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова.

«Есть весомые основания полагать, что двое подозреваемых ответственны за ракетные удары по электрической инфраструктуре Украины в период как минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года, — говорится в пресс-релизе суда. — В течение этого времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям [на территории Украины], которые были осуществлены российскими вооружёнными силами».

Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что удары были направлены против гражданских объектов, «а для тех объектов, которые могли квалифицироваться как военные, ожидаемый ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом».

По мнению суда, Кобылаш и Соколов, предположительно, несут ответственность за военные преступление в виде нанесения ударов по гражданским объектам, причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности.

Власти Украины также обвиняли Кобылаша и Соколова в преступлениях против мирного населения. Кобылаш, как заявляли в Службе безопасности Украины, отдавал приказы «о массированных ракетных ударов по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры» в украинских регионах. Соколов, по версии СБУ, виновен в обстрелах украинской энергетической системы с Чёрного моря.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмана РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию, что является военным преступлением.