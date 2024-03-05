Парламент Франции на совместном заседании в Версале 4 марта утвердил поправку в Конституцию страны, которая закрепляет право женщин на аборт, сообщает BBC News.

За эту инициативу проголосовали 780 парламентариев, против выступили 72. Результаты голосования в зале встретили овациями. Таким образом, Франция стала первой страной, где право на прерывание беременности гарантируется основным законом.

Принятая поправка стала 25-й в Конституции, принятой в 1958 году, и первой с 2008 года.

Аборты во Франции легализованы с 1975 года, но, согласно опросам, около 85% населения поддержали внесение изменений в Конституцию, отмечает BBC.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь перед началом голосования в парламенте отметил, что право на аборт остаётся «в опасности» и «во власти лиц, принимающих решения».

«Мы посылаем послание всем женщинам: ваше тело принадлежит вам, и никто не может решать за вас», — заявил он.

В честь утверждения поправок на Эйфелевой башне появилась световая надпись «Моё тело, мой выбор».

Президент Франции Эммануэль Макрон, ставший инициатором этой реформы, написал в Х (Twitter), что подобное решение — это «французская гордость», которая посылает «универсальный сигнал». Он отметил, что церемония утверждения поправок в закон состоится 8 марта, в Международный день прав женщин.