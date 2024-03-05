Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению экологической ситуации в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в последнее время экологические проблемы, особенно качество воздуха, «вызывают обеспокоенность общественности».





«Одной из основных причин являются вредные газы, выбрасываемые не соответствующими экологическим требованиям автотранспортными средствами, а также пробки на дорогах», — говорится в сообщении.

Для решения проблем, связанных с вредными выбросами автотранспорта, регистрационно-экзаменационный отдел управления безопасности дорожного движения Ташкента в махалле Файзабад Мирабадского района столицы был преобразован в диагностический центр.





При организации работы центра был учтён передовой в области охраны экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия, Франция, отмечается в сообщении.

«Процесс выдачи государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств освобождён от различных бюрократических препятствий и волокиты, человеческий фактор минимизирован. Если ранее процесс регистрации автотранспортного средства осуществлялся в шесть-семь этапов, теперь количество этапов сокращено до трёх», — заявили в пресс-службе президента.





Теперь в центре проверяется и количество вредных веществ, выделяемых автомобилем, и в зависимости от результатов экологической проверки на лобовое стекло машины наклеивается стикер красного, жёлтого или зелёного цвета с RFID-чипом.

В будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территория города будет разделена на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, то есть цветом их стикера.

Доступ в экологические зоны для транспортных средств, не имеющих разрешения, будет контролироваться в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, будут направляться на финансирование мер по улучшению экологической ситуации, говорится в сообщении.





Для полноценной работы системы планируется установка по всей стране около 100 автоматических станций мониторинга воздуха и оснащение 84 регистрационно-диагностических центров, а также 216 районных отделений Службы безопасности дорожного движения современным диагностическим оборудованием.





Будут также предприняты меры по стимулированию приобретения населением электромобилей, в том числе путём снижения размера платы за выдачу государственных номеров для этой категории автомобилей.

Напомним, указом президента в Ташкенте, Нукусе и областных центрах до 2030 года поэтапно ограничат эксплуатацию автомобилей, не соответствующих стандартам «Евро-5» и выше.