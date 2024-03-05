Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил школу спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной, сообщила пресс-служба главы государства.

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Оксана Чусовитина — трёхкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, обладательница Кубка мира, внесена в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка, участвовавшая в восьми Олимпийских играх. Государственная спортшкола её имени была открыта согласно постановлению президента от 14 марта 2022 года.

оксана чусовитина, спортивная гимнастика, фото, шавкат мирзиёев

Школа нацелена на подготовку спортсменов международного уровня для национальных сборных команд с привлечением высококвалифицированных специалистов, а также повышение квалификации тренеров и гимнастов.

оксана чусовитина, спортивная гимнастика, фото, шавкат мирзиёев

Учебное заведение рассчитано на 105 учеников для обучения в 1−11-х классах. Сегодня здесь учится 91 ребёнок. Общеобразовательные уроки юные гимнасты посещают в соседней школе №175. Им преподаются два иностранных языка.

оксана чусовитина, спортивная гимнастика, фото, шавкат мирзиёев

На первом этаже трёхэтажного здания расположены основной зал и зал для тренировок, тренажёрный зал, медицинский кабинет и столовая. На верхних этажах находятся 165-местное общежитие, гостиница, классы информатики и духовности. Школа оснащена оборудованием из Германии. Она станет единой в стране учебно-тренировочной базой для гимнастов.

оксана чусовитина, спортивная гимнастика, фото, шавкат мирзиёев

«Почему мы уделяем большое внимание этому направлению и создаём школы? Гимнастика — основа всех видов спорта. Как футболист, так и боксёр, и каждый человек, заботящийся о здоровье, должен заниматься гимнастикой. Если вместе с развитием экономики и образования спортом, в нашей стране будут здоровое поколение, здоровая нация», — сказал президент.

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На прошедшей здесь встрече с участием ответственных лиц сферы спорта и руководителями регионов по видеосвязи были рассмотрены вопросы внедрения гимнастики начиная с детских садов и организации отбора талантливых спортсменов с этого этапа, а также создания по две школы гимнастики в каждом регионе.

оксана чусовитина, спортивная гимнастика, фото, шавкат мирзиёев

В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил боксёрскую школу олимпийского чемпиона Баходира Жалолова, также открытую согласно его постановлению от 2022 года. Первый набор прошёл в 2022 году, сейчас здесь занимаются 50 учеников. Школа рассчитана на 175 мест, в 5−11-е классы ежегодно отбираются по 25 учеников.

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