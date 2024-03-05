Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил школу спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной, сообщила пресс-служба главы государства.





Оксана Чусовитина — трёхкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, обладательница Кубка мира, внесена в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка, участвовавшая в восьми Олимпийских играх. Государственная спортшкола её имени была открыта согласно постановлению президента от 14 марта 2022 года.





Школа нацелена на подготовку спортсменов международного уровня для национальных сборных команд с привлечением высококвалифицированных специалистов, а также повышение квалификации тренеров и гимнастов.





Учебное заведение рассчитано на 105 учеников для обучения в 1−11-х классах. Сегодня здесь учится 91 ребёнок. Общеобразовательные уроки юные гимнасты посещают в соседней школе №175. Им преподаются два иностранных языка.





На первом этаже трёхэтажного здания расположены основной зал и зал для тренировок, тренажёрный зал, медицинский кабинет и столовая. На верхних этажах находятся 165-местное общежитие, гостиница, классы информатики и духовности. Школа оснащена оборудованием из Германии. Она станет единой в стране учебно-тренировочной базой для гимнастов.





«Почему мы уделяем большое внимание этому направлению и создаём школы? Гимнастика — основа всех видов спорта. Как футболист, так и боксёр, и каждый человек, заботящийся о здоровье, должен заниматься гимнастикой. Если вместе с развитием экономики и образования спортом, в нашей стране будут здоровое поколение, здоровая нация», — сказал президент.





На прошедшей здесь встрече с участием ответственных лиц сферы спорта и руководителями регионов по видеосвязи были рассмотрены вопросы внедрения гимнастики начиная с детских садов и организации отбора талантливых спортсменов с этого этапа, а также создания по две школы гимнастики в каждом регионе.





В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил боксёрскую школу олимпийского чемпиона Баходира Жалолова, также открытую согласно его постановлению от 2022 года. Первый набор прошёл в 2022 году, сейчас здесь занимаются 50 учеников. Школа рассчитана на 175 мест, в 5−11-е классы ежегодно отбираются по 25 учеников.