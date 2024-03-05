Трое спортсменов юниорской сборной Италии подозреваются в изнасиловании 17-летней фехтовальщицы из Узбекистана в Италии. Об этом сообщил проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz со ссылкой на Radiotelevisione Italiana. Ранее, 3 марта, об этом также сообщила итальянская газета Il Messaggero (на русском языке со ссылкой на неё писал российский «Коммерсантъ»).

Это произошло в ночь с 4 на 5 августа 2023 года во время тренировочного сбора, организованного в Кьянчано-Терме Итальянской федерацией фехтования (FIS).

По информации Radiotelevisione Italiana, пострадавшая рассказала следователям, что накануне вечером была вечеринка для участников ретрита. Девушка что-то выпила, после чего проснулась в комнате с тремя парнями. Она не помнила, как оказалась там. При попытке убежать из комнаты почувствовала сильную боль. Вернувшись в свою комнату, она рассказала о случившемся своей соседке по команде. На теле девушки были синяки и травмы. Соседка позвонила маме пострадавшей, после чего женщина приехала, отвезла дочь в отделение неотложной помощи и сообщила в полицию о сексуализированном насилии.

Двое подозреваемых сейчас находятся под следствием, в отношении третьего дело расследует прокуратура по делам несовершеннолетних, поскольку он сам ещё не достиг 18 лет. Они заявляют о своей невиновности и отвергают обвинения.

Адвокат пострадавшей Лусиано Гуидарелли осудил инерцию прокуратуры и Итальянской федерации фехтования в принятии мер против спортсменов, находящихся под следствием, говорится в сообщении.

Итальянская федерация фехтования утверждает, что она «своевременно и несколько раз провела прямые обсуждения с судебными органами для выяснения ситуации и развития расследований, а также подала заявку на участие в качестве гражданского истца в любом судебном разбирательстве».

Мэр Кьянчано-Терме Андреа Маркетти объявил, что муниципалитет подаст гражданский иск против обвиняемых, как только «они будут идентифицированы», выразив полную поддержку и солидарность с жертвой насилия и её семьей.

Федерация фехтования Узбекистана 5 марта опровергла эту информацию, заявив, что в начале августа 2023 года члены сборной по фехтованию участвовали не в международных тренировочных лагерях в Италии, а в соревнованиях Всемирной Универсиады в Китае.

В сообщении отмечается, что «публикация этой безосновательной, недостоверной и непроверенной информации является и ложью» и что «редакторы некоторых интернет-сайтов не соблюдают этические стандарты средств массовой информации».

«Данная информация является специально подготовленным ложным сообщением, написанным руководством Федерации фехтования Италии в тот момент, когда наши узбекские фехтовальщики лидируют в мировых рейтингах», — отмечается в сообщении.

В федерации заявили, что подобные выпады являются «одним из наиболее распространённых методов спортивных и политических игр, направленных на сильных спортсменов».