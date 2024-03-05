В конце 1990-х и начале 2000-х мировая экономика пережила «китайский шок» — бум импорта дешёвых товаров китайского производства. Скоро этот период может повториться, пишет The Wall Street Journal.

Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить замедлившийся экономический рост. Заводы КНР выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка, отмечает издание.

«Опираясь на дешёвые государственные кредиты, китайские компании перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую они не могут продать внутри страны», — пишет WSJ.

Новый «китайский шок», как считают некоторые экономисты, приведёт к снижению инфляции даже больше, чем первый. Экономика КНР сейчас замедляется, тогда как во время первой волны она процветала. В результате дефляционный эффект дешёвых товаров не будет компенсирован китайским спросом на железную руду, уголь и другое сырье, говорится в материале.

США, Евросоюз и Япония не желают повторения ситуации начала 2000-х годов, когда бум китайского импорта разорил многие местные производства, пишет издание.

Так, первый «китайский шок» принёс выгоду американским потребителям из-за низких цен, однако привёл к тому, что с 1999 по 2011 год более 2 млн человек потеряли рабочие места, поскольку производители мебели, игрушек и одежды не выдержали конкуренции.

Западные страны выделили «миллиарды долларов» на поддержку стратегических отраслей, а также ввели или готовятся ввести пошлины на китайский импорт, отмечает WSJ. Тем не менее, сейчас проблемы, по мнению экономистов, «более фундаментальны», поскольку Пекин конкурирует с развитыми экономиками в производстве автомобилей, компьютерных чипов и сложного оборудования — отраслях с более высокой добавленной стоимостью.