Всемирный банк опубликовал свой ежегодный доклад «Женщины, бизнес и закон», сообщила пресс-служба ВБ. В докладе оценивается мировой прогресс на пути к гендерному равенству в правовой сфере.

Документ содержит индекс, оценивающий положение женщин в 190 странах, включая Узбекистан, по 10 показателям: «безопасность», «свобода передвижения», «занятость», «оплата труда», «брак», «родительство», «уход за детьми», «предпринимательство», «распоряжение имуществом» и «пенсионное обеспечение».

Последний выпуск доклада «Женщины, бизнес и закон» оценивает соответствующие изменения в законодательствах стран в период с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года. В этот период, подчеркнули в ВБ, всего лишь 18 стран мира, или менее 10% из оцениваемых в индексе, реализовали правовые реформы, улучшившие положения женщин в рамках вышеназванных показателей.

В общей сложности эти 18 страны осуществили 47 реформ, направленных на обеспечение гендерного равенства. В частности, в регионе Европы и Центральной Азии пять экономик, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Кипр и Молдову, осуществили девять таких реформ. Узбекистан, наряду с Иорданией, Малайзией, Сьерра-Леоне и Того, вошёл в пятёрку стран, добившихся наибольших успехов.

С октября 2022 года в Узбекистане были реализованы четыре правовые реформы, улучшившие положение женщин. В частности, они положительно повлияли на улучшение позиций страны в рамках двух ключевых показателей — «оплата труда» и «брак». Это привело к повышению рейтинга Узбекистана на 11,9 пункта, и сейчас он составляет 82,5 балла из 100 возможных в индексе «Женщины, бизнес и закон 2024». Страна набрала одинаковое количество баллов с Сингапуром, Турцией и ОАЭ, а также продемонстрировала лучшие результаты в Центральной Азии.

Узбекистан за этот период принял нормы, гарантирующие женщинам равную оплату с мужчинами за труд равной ценности. Были отменены ограничения на применение труда женщин в определённых отраслях. В октябре 2022 года был принят новый Трудовой кодекс, в который и были включены эти положения, соответствующие международными стандартами и конвенциями в области защиты трудовых прав.

В апреле 2023 года в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности были внесены изменения, направленные на борьбу с бытовым насилием, включая физическое, психологическое и экономическое насилие. Была также установлена уголовная ответственность за эти виды преступлений.

«Всемирный банк приветствует прогресс, достигнутый Узбекистаном в продвижении гендерного равенства. Недавние правовые реформы значительно расширили гражданские, трудовые и экономические права женщин, — отметила Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. — Мы были рады внести свой вклад в реализацию этих реформ, предоставив правительству необходимое финансовое и аналитическое содействие. Дальнейшие усилия по расширению прав и возможностей женщин в Узбекистане будут способствовать построению более справедливого и процветающего общества, благами которого могут пользоваться все граждане вне зависимости от их пола».

Ознакомиться с докладом можно на сайте Всемирного банка.