4 марта около 21:00 на улице Джарарык в Алмазарском районе Ташкента произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

По данным пресс-службы УБДД ГУВД столицы, это Spark под управлением несовершеннолетнего (2008 года рождения) водителя, Nexia 2, за рулём которой был водитель 1984 года рождения, и Lacetti, которой управлял водитель 2000 года рождения.

В результате аварии серьёзно пострадал водитель Nexia 2, который скончался в больнице. Водитель Spark и пассажир этой машины 2009 года рождения с травмами госпитализированы.





На фотографиях происшествия видно, что Nexia 2 получила сильные повреждения и передней, и задней частей, у Spark повреждена передняя часть.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения, повлёкшее смерть человека. Ведётся следствие.