Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта посещает новые объекты в Ташкенте. В частности, он побывал в школе спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова, сообщила пресс-служба главы государства.

Баходир Жалолов — чемпион Олимпийских и Азиатских игр, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Азии, в последние годы он также успешно выступает в профессиональном боксе. В марте 2022 года президент своим постановлением поручил учредить школу спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова.

Здесь будет вестись подготовка боксёров международного уровня с привлечением высококвалифицированных тренеров и специалистов, говорится в сообщении. Учебно-тренировочные занятия в школе будут проводиться в соответствии с международными стандартами

В школе — четыре этажа. На первом находятся основной спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. На втором этаже расположены классы психологии, иностранных языков, теоретических занятий, информатики и учительские кабинеты, а также 45-местная гостиница. На третьем и четвёртом этажах обустроены 235-местное общежитие и комната духовности. Имеется подземная автостоянка.

Школа бокса рассчитана на 175 мест, в 5−11-ые классы ежегодно отбираются по 25 учеников. Первый набор прошёл в 2022 году, сегодня здесь занимаются 50 учеников, отобранных со всей страны.

Школа находится по соседству со школой №259 Юнусабадского района, где боксёры будут учить общеобразовательные предметы.

По данным пресс-службы президента, учащиеся школы Баходира Жалолова в 2023 году завоевали на международных и республиканских соревнованиях 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Школа послужит учебно-тренировочной базой для молодых боксёров всей страны и будет сотрудничать с другими спортивными школами и центрами по отбору и воспитанию молодых перспективных боксёров, отмечается в сообщении.

Президент Узбекистана провёл встречу с молодыми спортсменами и руководителями сферы. По видеосвязи к встрече подключились регионы.

«Мы объявили этот год Годом поддержки молодёжи и бизнеса. Мы постоянно уделяем особое внимание этому вопросу, создаём необходимые условия для молодёжи. У них большой потенциал и стремление. И неспроста в боксе мы являемся одними из мировых лидеров. Дальнейшее развитие этого потенциала, наших талантливых молодых людей является целью создание этой школы. Теперь школа Баходира Джалолова, подобно президентским школам, будет служить образцом в своём направлении. Методология, диетология, медицина, психология бокса будут развиваться и в спортивных школах регионов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Руководителям регионов даны указания по укреплению сотрудничества со спортивными федерациями, оказанию им помощи в работе на местах. Президент подчеркнул необходимость популяризации спорта среди молодёжи, в частности привлечения их к боксу, расширения условий в школах и секциях.