Учтепинский районный суд по уголовным делам Ташкента 4 марта рассмотрел административное дело против кондуктора автобуса маршрута 9 т И. А.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилась «Газета.uz», в течение октября и ноября 2023 года 27-летний кондуктор предлагал пассажирке, ехавшей на работу и обратно, вступить с ним в половую связь.

Женщина в суде сообщила, что мужчина говорил ей слова, неприемлемые для неё и унижающие её честь и достоинство. Кондуктора не останавливали слова пассажирки о том, что у неё есть семья.

И. А. полностью признал свою вину, выразил сожаление о содеянном и попросил смягчить наказание.

Суд посчитал, что следственный орган неправильно квалифицировал действия мужчины по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и переквалифицировал их на часть 1 статьи 41−1 КоАО (сексуальное домогательство).

Суд назначил кондуктору трое суток ареста и постановил взыскать с него 153 тысячи сумов в пользу спецприёмника, где он будет отбывать арест.

Статья 41−1 была внесена в Административный кодекс в апреле прошлого года. «Газета.uz» подробно писала о поправках в законы, направленных на усиление системы защиты женщин и детей. Над ними в течение года работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz.

После вступления поправок в силу в прошлом году в Узбекистане в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Ещё 48 человек были осуждены за распространение интимной информации.