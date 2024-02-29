Президент Узбекистана принял участие в открытии нового моста через реку Амударью в Амударьинском районе и железной дороги, которая соединит Каракалпакстан и Хорезмскую область. «Этот мост значит намного больше, чем просто ещё один инфраструктурный объект», — сказал Шавкат Мирзиёев (+фото).

Президент Узбекистана остался недоволен планами министра энергетики и хокимов областей в сфере альтернативной энергетики на 2024 год. Шавкат Мирзиёев поручил ускорить запуск 14 солнечных и ветровых электростанций на 2−3 месяца, начать проекты двух гидроаккумулирующих станций и дал другие указания.

В Узбекистане для заведений общепита предлагается ввести единый налог с оборота или пониженную ставку НДС без зачёта. Глава ТПП Даврон Вахабов предложил ввести единый порядок налогообложения по НДС в общепите.

Авиакомпания Humo Air после 10 марта временно приостанавливает полёты по Узбекистану в связи с подготовкой к запуску международного авиасообщения. В расписание на 1−10 марта внесены изменения. Средства за билеты, приобретённые на 11−30 марта, будут возвращены пассажирам.

СБДД Узбекистана не преуспело в задаче по снижению числа ДТП и смертельных случаев в них на 15%. Всего в прошлом году произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 гражданина (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка.

На улице Янги Узбекистон в Ташкенте водитель Tracker на скорости 197 км/ч врезался в автобус, который разворачивался на перекрёстке. Tracker почти полностью разрушен. Водитель погиб. Фото аварии.

С 1 июля Центробанк Узбекистана ужесточает требования по выдаче физическим лицам ипотечных и автокредитов. Для оценки кредитного риска заёмщиков вводится новый показатель.

Бывший замхокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов, осуждённый на 7,5 лет в декабре 2021 года, с мая 2023 года отбывает наказание в колонии-поселении, подтвердили в Верховном суде.

Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число 10 сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге, став первым шахматистом в истории Узбекистана, который добился этого достижения.

С 7 марта в столичном «Узэкспоцентре» начнёт работу мультимедийная выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое». В экспозиции будут показаны работы из собрания Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого, которые отражают культуру Центральной Азии и исторические события ХХ века.

В Ташкенте проходит Международный фестиваль оперы и балета. Накануне его гостевую программу открыла труппа Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. За калейдоскопом хореографических откровений «Урал Балета» наблюдал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

В мире

По данным Минздрава Газы, число погибших в анклаве в результате войны между Израилем и ХАМАС превысило 30 тысяч, ещё более 70 тысяч человек получили ранения.

Украина обеспокоена тем, что к лету российское наступление может набрать темп и прорвать оборону Киева на фоне нехватки боеприпасов в украинской армии, пишет Bloomberg.

Суд в Иллинойсе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз, чтобы баллотироваться в президенты в этом штате. Ранее аналогичное решение приняли в Колорадо и Мэне из-за обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия.

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