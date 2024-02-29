«Это намного больше, чем просто ещё один инфраструктурный объект». Президент открыл мост через Амударью (фото)
Президент Узбекистана принял участие в открытии нового моста через реку Амударью в Амударьинском районе и железной дороги, которая соединит Каракалпакстан и Хорезмскую область. «Этот мост значит намного больше, чем просто ещё один инфраструктурный объект», — сказал Шавкат Мирзиёев (+фото).
Президент остался недоволен планами по альтернативной энергетике на 2024 год
Президент Узбекистана остался недоволен планами министра энергетики и хокимов областей в сфере альтернативной энергетики на 2024 год. Шавкат Мирзиёев поручил ускорить запуск 14 солнечных и ветровых электростанций на 2−3 месяца, начать проекты двух гидроаккумулирующих станций и дал другие указания.
Для общепита могут ввести единый налог с оборота или пониженную ставку НДС без зачёта
В Узбекистане для заведений общепита предлагается ввести единый налог с оборота или пониженную ставку НДС без зачёта. Глава ТПП Даврон Вахабов предложил ввести единый порядок налогообложения по НДС в общепите.
Humo Air после 10 марта приостанавливает рейсы по Узбекистану
Авиакомпания Humo Air после 10 марта временно приостанавливает полёты по Узбекистану в связи с подготовкой к запуску международного авиасообщения. В расписание на 1−10 марта внесены изменения. Средства за билеты, приобретённые на 11−30 марта, будут возвращены пассажирам.
За 2023 год в ДТП в Узбекистане погибли 2282 человека, включая 263 ребёнка
СБДД Узбекистана не преуспело в задаче по снижению числа ДТП и смертельных случаев в них на 15%. Всего в прошлом году произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 гражданина (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка.
Водитель Tracker на скорости почти 200 км/ч врезался в автобус и погиб в Ташкенте (фото)
На улице Янги Узбекистон в Ташкенте водитель Tracker на скорости 197 км/ч врезался в автобус, который разворачивался на перекрёстке. Tracker почти полностью разрушен. Водитель погиб. Фото аварии.
Как изменятся требования для банков при выдаче населению ипотечных и автокредитов
С 1 июля Центробанк Узбекистана ужесточает требования по выдаче физическим лицам ипотечных и автокредитов. Для оценки кредитного риска заёмщиков вводится новый показатель.
Бывший замхокима Джизакской области отбывает наказание в колонии-поселении
Бывший замхокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов, осуждённый на 7,5 лет в декабре 2021 года, с мая 2023 года отбывает наказание в колонии-поселении, подтвердили в Верховном суде.
Нодирбек Абдусатторов вошёл в топ-10 сильнейших шахматистов мира
Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число 10 сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге, став первым шахматистом в истории Узбекистана, который добился этого достижения.
В Ташкенте откроется мультимедийная выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое»
С 7 марта в столичном «Узэкспоцентре» начнёт работу мультимедийная выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое». В экспозиции будут показаны работы из собрания Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого, которые отражают культуру Центральной Азии и исторические события ХХ века.
«Лабиринты фавнов». В Ташкенте прошёл гала-концерт «Урал Балета» (+фото)
В Ташкенте проходит Международный фестиваль оперы и балета. Накануне его гостевую программу открыла труппа Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. За калейдоскопом хореографических откровений «Урал Балета» наблюдал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.
В мире
Число погибших в секторе Газа превысило 30 тысяч
По данным Минздрава Газы, число погибших в анклаве в результате войны между Израилем и ХАМАС превысило 30 тысяч, ещё более 70 тысяч человек получили ранения.
Украина опасается, что Россия прорвёт её оборону к лету — Bloomberg
Украина обеспокоена тем, что к лету российское наступление может набрать темп и прорвать оборону Киева на фоне нехватки боеприпасов в украинской армии, пишет Bloomberg.
Третий штат США запретил Трампу баллотироваться
Суд в Иллинойсе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз, чтобы баллотироваться в президенты в этом штате. Ранее аналогичное решение приняли в Колорадо и Мэне из-за обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия.
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