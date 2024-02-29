Международный фестиваль оперы и балета проходит в ГАБТе имени Алишера Навои. Организатор — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана — в этом году попытался существенно обогатить культурную жизнь Ташкента в её танцевальной части.

Программу фестиваля открыл Национальный балет Узбекистана с уже поездившей по миру постановкой «Лазги. Танец души и любви».

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



Выступление зарубежных участников началось с гала-концерта «Урал Балета» — балетной труппы Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Коллективом в нынешнем 112-м сезоне руководит Максим Петров — лауреат премии «Золотая маска», приверженец неоклассики (прежде всего Баланчина и Форсайта), который ставит, в основном, бессюжетные балеты.

«Мы видим свою миссию в создании оригинального репертуара, бережном отношении к классике и поддержке начинающих хореографов», — отметил Петров.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



В прошлом году по этому пути пошли и в Ташкенте. В декабре на сцене ГАБТа Петров с совместной узбекско-российской командой поставил балет «Щелкунчик», превратив классику в сказку для современной публики.

Гала-концерт, открывший гостевую программу фестиваля, почти на два часа погрузил ташкентского зрителя в хореографический калейдоскоп сразу четырёх одноактных балетов, как уже известных классических работ, так и новых постановок: с портретами-вариациями, где артистам предоставляется возможность демонстрировать всю свою технику и искусство.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



Вечер открыла сюита из балета «Неаполь, или Рыбак и его невеста», поставленного в 1842 году датчанином Августом Бурнонвилем. На сцене уральского театра постановку воплотил хореограф Вячеслав Самодуров, предшественник Петрова на посту художественного руководителя «Урал Балета». Здесь бурнонвилевская хореография практически не изменилась в усладу консервативному балетному зрителю: координация во взаимодействии ног и рук, серия разнообразных прыжков, быстрый темп танцев Южной Италии.

Петров же сделал для уральского театра новую версию балета «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси. Теперь спектакль называется просто «Полдень», в нём не осталось никаких воспоминаний от хореографии Вацлава Нежинского и костюмов Льва Бакста в далёком 1912 году. Работа нового руководителя «Урал Балета» подстроена под пластику солистов труппы, облачённых исключительно в белое, солирующих эффектно, местами даже азартно. Впрочем, знакомые с либретто легко считали эту историю, а те, для кого сюжет оригинала ни о чём не говорит, вряд ли были разочарованы.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



Ведущий танцор театра Александр Меркушев поставил «Терцет» на музыку Брамса (третья часть струнного квинтета № 1 фа мажор) как серию очень быстрых вариаций, где танцоры буквально трансформируют своё выступление из классического стандарта в стандарт современного танца. Стремительность исполнения не смог нарушить даже невесть откуда появившийся на сцене мужчина с кипой бумаг. Прокравшись вдоль задника, он спустился в зал, подарив щепетильным зрителям повод порассуждать о головотяпстве работников театра во время антракта.

«Лабиринты» гала-концерта завершились балетом Самодурова «Вариации Сальери». Эта стремительная и увлекательная постановка принесла театру первую премию «Золотая маска» в 2014 году. Тогда эта награда рассматривалась как возвращение екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» в российскую театральную элиту.

В новой редакции сохранённая лаконичная сценография — артисты в белых костюмах отсвечивают тенями на фоне ярко-красного декора — усиливает эмоции от танцевальных па, где местами даже проскальзывает юмор. На сцене в Ташкенте уральский коллектив лишь подтвердил выбранный творческий курс, где классический балет пытается быть интересным современному зрителю.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.



С екатеринбургской труппой ташкентский зритель встретится ещё раз 1 марта на балете Прокофьева «Ромео и Джульетта», за который Вячеслав Самодуров получил вторую «Золотую Маску» в 2016 году.

Среди гостей фестиваля также балет «Chotto Desh» в постановке британца Акрама Хана (5−6 марта), прима-балерина российского Большого театра Светлана Захарова с проектом Modanse (8 марта) и коллектив Бориса Эйфмана со спектаклем «Русский Гамлет» (10−11 марта).