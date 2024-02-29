Число погибших в секторе Газа в результате войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС превысило 30 тысяч человек, более 70 тысяч получили ранения, сообщает AP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы.

Такие же данные привёл глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что большинство погибших — женщины и дети.

«Этому ужасному насилию и страданиям должен быть положен конец», — написал Гебрейесус в X (Twitter).

AP уточняет, что Минздрав Газы не проводит различие между гражданскими лицами и комбатантами в своих подсчётах. Израиль заявляет, что убил 10 тысяч боевиков ХАМАС, но не предоставляет доказательств.

Многие эксперты говорят, что официальная цифра погибших в Газе, вероятно, занижена, учитывая сложность точного подсчёта погибших на фоне продолжающихся боевых действий, перебоев в связи и коллапса медицинской системы, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что США, Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАС, продолжают работать над соглашением о прекращении огня и освобождении израильских заложников, но перспективы, что оно будет принято обеими сторонами, остаются «туманными».

Переговоры о перемирии ведутся уже несколько недель и активизировались на фоне подготовки армии Израиля к наземному наступлению на Рафах. В городе укрываются около 1,5 миллиона человек, которые покинули северные районы Газы после начала израильской военной операции — это более половины всего населения анклава.