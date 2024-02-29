Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число 10 сильнейших шахматистов мира в динамическом (онлайн) рейтинге.





В прошлые выходные Абдусатторов одержал две победы и сыграл вничью на командном чемпионате Германии по шахматам (Бундеслига), выступая за клуб «Фирнхайм».

Затем узбекистанец одержал победу над гроссмейстером Тхай Дай Ван Нгуеном в первом туре супертурнира Prague International Chess Festival (фестиваль шахмат в Праге).

Этого хватило, чтобы поднять свой рейтинг до 2753,5 баллов и подняться на пять позиций: на 10-ю строчку в динамическом рейтинге.

Нодирбек Абдусатторов установил рекорд для шахматистов из Узбекистана: год назад он стал самым высокорейтинговым игроком, а теперь добрался и до мировой десятки. До этого только Рустам Касымджанов доходил до 11-й строчки с пиковым рейтингом 2715.

Prague Chess Festival 2024 — супертурнир девятнадцатой категории, который пройдёт с 27 февраля по 7 марта в столице Чехии. В турнире выступают трое участников Турнира претендентов: Прагнанандха Рамешбабу, Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу. Помимо них, играют Нодирбек Абдусатторов, Винсент Каймер, Рихард Раппорт, Пархам Магсудлу, десятикратный чемпион Чехии Давид Навара, четырёхкратный чемпион Польши Матеуш Бартель, а также ещё один местный представитель Тай Дай Ван Нгуен.

Турнир получил 19-ю категорию со средним рейтингом участников 2710 (как в Вейк-ан-Зее). Турнир проводится по круговой системе и состоит из 9 туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

В январе Нодирбек Абдусатторов выступил в супертурнире Tata Steel Chess с элитными шахматистами, где за 13 туров одержал шесть побед, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. «Газета.uz» рассказывала, как сложился для узбекистанца этот турнир.