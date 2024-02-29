29 февраля рано утром (около 6:45) на улице Янги Узбекистон, связывающей Ташкент со столичной областью, произошло ДТП со смертельным исходом.





Как сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат», автомобиль Tracker, ехавший на скорости 197 км/ч, врезался в сочленённый автобус King Long маршрута №63, который выехал из автопарка №2 и разворачивался на перекрёстке рядом с парком «Янги Узбекистон».





Удар пришёлся по центральным колёсам автобуса. Tracker в результате аварии был почти полностью разрушен.

Его водитель с серьёзными травмами был госпитализирован, но скончался, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат».

Пассажиров в автобусе на момент ДТП не было.