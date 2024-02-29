7 марта в пятом павильоне выставочного комплекса «Узэкспоцентр» откроется мультимедийная выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое», сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В экспозиции зрители увидят работы из собрания Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого. Произведения отражают традиции и культуру Центральной Азии, а также охватывают исторические события ХХ века, изменившие облик региона, говорится в сообщении.

Выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое» ведёт зрителей по творческому пути художников, которые вдохновлялись Узбекистаном. «Они часто изображали базары или чайхану — центры общественной жизни. Особенно ярко переплетение современности и традиций отражалось в городских сценах, иллюстрирующих улицы, транспорт и людей в разнообразной одежде», — отметили в фонде.

Произведения, созданные в этот период, породили уникальное сочетание художественной академической традиции реализма и воображённого романтизированного представления Востока, известного также как «ориентализм».

Коллекция Игоря Савицкого объединяет несколько эпох и направлений искусства, включая археологические находки, академическую живопись, европейский модернизм и живописные произведения Узбекистана и Каракалпакстана, говорится в сообщении.

Выставка продлится с 7 марта по 7 июня. Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00. В пятницу — вход свободный, в остальные дни — 20 тысяч сумов.

Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка в размере 50%. Для учащихся спецучилищ и интернатов и детям до 10 лет — вход свободный.