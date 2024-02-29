Для заведений общественного питания в Узбекистане предлагается ввести единый налог с оборота или пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) без зачёта. Об этом 27 февраля на встрече с рестораторами заявил заместитель председателя Налогового комитета Алимжан Файзибаев, сообщил Spot.

Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов заявил, что на встрече с 10 крупными заведениями было озвучено предложение по внедрению единой системы налогообложения в общепите.

Если ресторан платит с блюда стоимостью 50 тысяч сумов НДС в 12%, то его цена составит 56 тысяч сумов. При этом соседнее предприятие, которое не перешло на уплату НДС, уплачивает налог с оборота в 4%, а цена составляет 52 тысячи сумов, пишет издание.

«В итоге я вынужден где-то что-то экономить — мясо, муку или что-то должен другое, чтобы предприниматель, который рядом открыл лагманную, моих клиентов себе не забрал. Что хочет общепит — те компании, которые [озвучили предложения]? Давайте сделаем всем одинаково — и новым, и старым [предприятиям]. Нам не надо деление от оборота, деление от НДС. Лучше дайте нам предложения, как улучшить систему закупа продуктов [на базарах и рынках]», — сказал глава ТПП.





Отвечая на вопрос предпринимателя о возможном уменьшения ставки НДС для общепита, Даврон Вахабов допустил, что размер этого налога могут снизить, но не уточнил предполагаемый размер.

Заместитель председателя Налогового комитета Алимжан Файзибаев отметил, что за рубежом практикуется единый порядок налогообложения по НДС в общепите. Например, во Франции к ресторанам применяется сниженная ставка НДС, указал он.

По его словам, Налоговый комитет внёс на рассмотрение Министерства экономики и финансов предложение по введению единого налога с оборота для заведений общепита. Обсуждается также вариант со снижением ставки НДС, но без зачёта предыдущей уплаченной суммы.

Ресторатор Тимур Мусин ранее отмечал, что для общепита НДС уплачивается не с дохода, а оборота. Маржинальность в размере 20%, из которых выплачиваются НДС, а также другие налоги и платежи, не позволяет бизнесу работать в белую. Предприниматель предлагал снизить размер ставки НДС для предприятий общепита в два раза — с нынешних 12% до 6%.

В августе бывший заместитель министра финансов Дилшод Султанов заявил, что эффект от обнуления НДС на ряд продуктов «был никаким». Более того, это привело к разрывам цепочки налога в сфере общепита.