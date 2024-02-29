Украинские официальные лица обеспокоены тем, что к лету российское наступление может может набрать серьёзные обороты, если их союзники не увеличат поставки боеприпасов, пишет Bloomberg.

Пессимизм Украины и её союзников нарастает уже несколько недель по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих деревень усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать, заявил агентству европейский чиновник.

«Украина может начать проигрывать уже в этом году», — сказал специалист по России и Украине в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Источник Bloomberg рассказал, что по оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города, включая Киев и Одессу.

«Если российские войска дойдут до Одессы, они смогут перекрыть важнейшие для Украины маршруты экспорта зерна через Чёрное море, а также открыть доступ в Молдову, где отколовшийся регион Приднестровье в среду обратился к Москве за политической поддержкой», — говорится в материале.

Во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля Путин вновь повторил, что по-прежнему планирует достичь целей, поставленных в начале вторжения в феврале 2022 года, указывает Bloomberg.

По словам человека, близкого к руководству Украины, в зависимости от результатов нынешней кампании Россия будет решать, продолжать ли медленное, точечное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя, и предупредил, что Россия планирует новое наступление весной или в начале лета.

Одна из главных причин нехватки боеприпасов — промедление США с выделением пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов. В середине февраля Сенат США одобрил проект закона о военной помощи Киеву, но спикер Палаты представителей, контролируемой Республиканской партией, отказывается выносить его на голосование.

«Стратегия Украины заключается в том, чтобы попытаться как можно дольше удерживать линию фронта до второй половины года, когда она получит истребители F-16, а Запад нарастит производство боеприпасов. Это позволит Киеву спланировать ещё одно возможное контрнаступление в 2025 году», — пишет Bloomberg.