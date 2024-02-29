Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 28 февраля обсудил увеличение использования возобновляемых источников энергии в Узбекистане.

По данным пресс-службы главы государства, потенциал солнечной и ветровой энергии в стране в 10−12 раз превышает текущую потребность в электроэнергии, но эти возможности на протяжении многих лет не использовались.

Сегодня в отрасль привлечено 2,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, реализуются проекты на сумму ещё 13 млрд долларов. Почти во всех регионах строятся современные солнечные и ветровые электростанции, говорится в сообщении.

В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье запущены 9 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 ГВт. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях введены в эксплуатацию 6 крупных и малых ГЭС общей мощностью 183 МВт.

На объектах социальной сферы, предприятиях и в организациях, зданиях, принадлежащих предпринимателям, жилых домах установлены солнечные панели общей мощностью 457 МВт. На эти цели банки выделили кредиты почти на 2 трлн сумов.

В результате созданы возможности для дополнительного производства 5 млрд кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии и экономии 1,5 миллиарда кубометров газа, говорилось на совещании. В 2024 году объём выработки «зелёной энергии» планируется увеличить до 13 млрд кВт⋅ч, а её долю в общем энергобалансе страны — до 15%.

«Я ознакомился с предварительными планами на 2024 год, меня не устраивают показатели, которые поставили перед собой [министр энергетики Журабек] Мирзамахмудов и хокимы областей. Они должны сделать выводы по прошлому году и работать в этом направлении минимум в два раза больше и показать конкретные результаты», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что, опираясь на накопленный опыт, необходимо перейти с нынешнего года к реализации трёхлетних программ создания крупных мощностей «зелёной энергии».





Исходя из потребностей населения и отраслей экономики, в течение следующих трёх лет планируется ввести в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 ГВт, построить 944 км высоковольтных электросетей и 6 крупных подстанций, установить 18 систем хранения энергии ёмкостью 2,2 ГВт.

По словам президента, для обеспечения стабильности энергетической системы необходимо уже сейчас начать строительство сетей и производство необходимых материалов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил, что в этом году будут запущены 14 станций общей мощностью 2,6 ГВт, для подключения которых к сети будет расширена мощность 5 подстанций, и будут построены 500 км высоковольтных электросетей.

Президент поручил главе Минэнерго переговорить с инвесторами и ускорить запуск этих 14 станций на 2−3 месяца. В частности, в этом году ожидается запуск 11 солнечных станций на 2 ГВт в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях, а также 3 ветровые станции мощностью 600 МВт — в Бухарской и Навоийской областях.

В целом, за счёт новых мощностей в 2024 году поручено произвести не менее 85 млрд кВт⋅ч, из них на солнечных и ветровых станциях — 6 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Мирзамахмудову также поручено обеспечить запуск в этом году двух систем хранения энергии ёмкостью по 150 МВт в Андижанской и Ферганской областях.

Президент поручил председателю правления АО «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинову начать два проекта гидроаккумулирующих электростанций общей мощностью 800 МВт в Ташкентской области (одну из них планировала построить французская EDF).