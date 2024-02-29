Бывший заместитель хокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов, осуждённый на 7,5 лет в декабре 2021 года, отбывает наказание в колонии-поселении, сообщил Kun.uz со ссылкой на источники. «Газете.uz» подтвердили информацию в Верховном суде Узбекистана.

Акрам Рахмонкулов был освобождён от должности в январе 2021 года после обрушения в Джизаке строящегося шестиэтажного здания. Министр строительства Батыр Закиров тогда указал на «прямую коррупционную схему» при строительстве здания, а президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента».

Ташкентский областной суд на открытом заседании 29 декабря 2021 года признал его виновным в хищении, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, должностной халатности и других преступлениях и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

Генпрокурор Нигматилла Юлдашев сообщал об аресте 12 млрд сумов на предприятиях, относящихся к Рахмонкулову, а также 172 магазинов, 14 квартир, 43 автомобилей и другой недвижимости. Всего фигурантами уголовного дела были 27 человек, в том числе четыре брата Акрама Рахмонкулова — Акбар, Алишер, Аброр и Адхам Рахмонкуловы, а также его сын Ш. Бахриддинов.

Как пояснили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда, срок Рахмонкулова в 7,5 лет начал исчисляться с 15 января 2021 года — с даты его заключения под стражу — до 15 июля 2028 года. Когда ему оставалось отбыть срок в 5 лет 2 месяца 3 дня, Папский районный суд по уголовным делам своим определением от 12 мая 2023 года перевёл его из колонии общего режима в колонию-поселение, руководствуясь статьёй 113 Уголовно-исполнительного кодекса.

По этой статье в колонию-поселение переводятся осуждённые, вставшие на путь исправления и отбывшие не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за совершение тяжкого преступления, а также умышленного преступления, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление.

В колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под наздором, пользуются правом свободного передвижения в пределах территории колонии в часы от подъёма до отбоя, могут передвигаться с разрешения администрации без надзора вне территории колонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, носят одежду гражданского образца и имеют другие свободы, которые не предусмотрены в колониях общего режима.