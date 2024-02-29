Окружной суд Иллинойса поручил исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, сообщает CNN.
Такое «неожиданное» решение суд принял на основании 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа, отмечает телеканал. Иск к экс-президенту подала группа избирателей совместно с адвокатской организацией Free Speech For People.
Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано командой Трампа.
Иллинойс стал третьим штатом США, в которых суды запретили Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии. Ранее решения на аналогичных основаниях приняли суды штатов Колорадо и Мэн.
Трамп подал апелляцию в Верховный суд на его недопуск к праймериз в Колорадо, первые слушания прошли вначале февраля. По их итогам эксперты полагают, что суд склоняется на сторону экс-президента и может принять решение в его пользу. Если это произойдёт, то запреты в других штатах также должны быть отменены.
Также Верховный суд согласился провести слушания 22 апреля об иммунитете Трампа от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. До этого два нижестоящих суда вынесли постановления не в его пользу.
- Третью часть 14-й поправки приняли в 1868 году, чтобы не допустить во власть бывших чиновников Конфедерации после Гражданской войны в США. Она редко использовалась в современные времена. Первым в отношении кандидата в президенты её задействовал суд в Колорадо. Суд посчитал, что Трамп после выборов в 2020 году пытался отменить их результаты и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года. Политик эти обвинения отвергает.
- В отношении Трампа, вновь претендующего на пост президента США, на сегодня открыты как минимум четыре отдельных уголовных дела, связанных с его бизнесом и политической карьерой. Речь идёт о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года, о незаконном обращении с секретными документами и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
- Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и наложил на него штраф в 355 млн долларов. Его признали виновным в фальсификации финансовой отчётности своего холдинга Trump Organization для получения более выгодных банковских кредитов.