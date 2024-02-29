Окружной суд Иллинойса поручил исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, сообщает CNN.

Такое «неожиданное» решение суд принял на основании 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа, отмечает телеканал. Иск к экс-президенту подала группа избирателей совместно с адвокатской организацией Free Speech For People.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано командой Трампа.

Иллинойс стал третьим штатом США, в которых суды запретили Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии. Ранее решения на аналогичных основаниях приняли суды штатов Колорадо и Мэн.

Трамп подал апелляцию в Верховный суд на его недопуск к праймериз в Колорадо, первые слушания прошли вначале февраля. По их итогам эксперты полагают, что суд склоняется на сторону экс-президента и может принять решение в его пользу. Если это произойдёт, то запреты в других штатах также должны быть отменены.

Также Верховный суд согласился провести слушания 22 апреля об иммунитете Трампа от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. До этого два нижестоящих суда вынесли постановления не в его пользу.