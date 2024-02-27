Проект закона «О защите детей от всех форм насилия» прошёл первое чтение. Главное
Депутаты Узбекистана приняли в первом чтении законопроект «О защите детей от всех форм насилия». Документом предлагается включить в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также ввести охранный ордер для детей и запрет на физическое наказание при воспитании. Детали.
«Под реновацию подпадает 500 га в Ташкенте» — и. о. хокима
В Ташкенте жильё на площади 500 га подпадает под программу реновации, сообщил и. о. хокима столицы Шавкат Умурзаков. По его словам, речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения».
Бизнесу спишут 98% штрафов по статье 227−1 Налогового кодекса
Президент одобрил снижение размера штрафа за фискальные правонарушения по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Бизнесу также спишут 98% задолженностей, которые образовались после применения этой статьи.
ЦБ начал ограничивать данные о валютных торгах и задерживать публикацию отчёта о резервах
Центробанк Узбекистана начал частично скрывать данные о торгах на валютном рынке на фоне роста разницы между куплей и продажей валюты, которая за 11 месяцев 2023 года достигла 11,4 млрд долларов. Регулятор также задерживает публикацию данных о золотовалютных резервах.
Пять членов семьи скончались от отравления угарным газом в Байсуне
В Байсунском районе угарным газом отравилась семья из шести человек. Отец, сын и три дочери скончались, мать находится в больнице.
Экс-хоким Гулистанского района был причастен к продаже земли за $300 тысяч — СГБ
В Гулистане задержали двух лиц, которые обещали предпринимателю за 300 тысяч долларов через своих знакомых должностных лиц добиться выделения земли и оформления документов на строительство многоэтажки. Правоохранительные органы выявили связь бывшего хокима Гулистанского района к этой сделке.
Промзона «Янги авлод» на площади 665 га появится в Ташкенте
Президент Узбекистана одобрил проект создания специальной промышленной зоны «Янги авлод» на площади 664,5 га в Янгихаётском районе Ташкента. Промзона будет отличаться от других тем, что для участников пропишут особые условия по производству продукции из расчёта каждого гектара занимаемой площади.
«Никто не хочет мира больше, чем Украина. Но проблема не в нас» — посол Украины в Ташкенте
Посол Украины Николай Дорошенко на брифинге подвёл итоги двухлетнего сопротивления страны российскому вторжению. «Агрессивные планы России выходят далеко за пределы Украины», — сказал он, напомнив, что в РФ риторика об искусственно созданном государстве звучит не только в адрес его страны.
Посол Украины — об опасной и безопасной трудовой миграции, гуманитарных проектах и возобновлении политического диалога с Узбекистаном
Посол Украины Николай Дорошенко рассказал о планах сотрудничества с Узбекистаном на этот год. Страны намерены сформировать экономическую дорожную карту, в Ташкенте продолжаются инвестпроекты украинских фармкомпаний, а в апреле в Киеве презентуют картины украинских художников об Узбекистане.
В «Бунёдкоре» прокомментровали долг на €9,2 млн перед Ривалдо и Денилсоном
Директор «Бунёдкора» Мурад Алиев сообщил, что юристы работают над смягчением решения ФИФА, которая обязала клуб выплатить бразильским футболистам Ривалдо и Денилсону около 9,2 млн евро. По его словам, вопрос погашения этого долга будет решать руководство клуба, то есть госкомпания «Узбекнефтегаз».
Хоким Ташкентской области пообещал 300 млн сумов школе, где откажутся от телефонов
В Ташкентской области школам, которые по согласованию с родителями откажутся от использования телефонов, пообещали 300 млн сумов. Хоким области Зойир Мирзаев считает, что телефоны портят как детей, так и взрослых.
В мире
Птичий грипп впервые достиг материковой части Антарктиды
Первые случаи заражения опасным штаммом птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали на материковой части Антарктиды. Учёные обеспокоены, что теперь болезнь может распространиться среди огромных колоний пингвинов.
Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Это было последнее препятствие для членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Таким образом Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета.
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