Депутаты Узбекистана приняли в первом чтении законопроект «О защите детей от всех форм насилия». Документом предлагается включить в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также ввести охранный ордер для детей и запрет на физическое наказание при воспитании. Детали.

В Ташкенте жильё на площади 500 га подпадает под программу реновации, сообщил и. о. хокима столицы Шавкат Умурзаков. По его словам, речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения».

Президент одобрил снижение размера штрафа за фискальные правонарушения по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Бизнесу также спишут 98% задолженностей, которые образовались после применения этой статьи.

Центробанк Узбекистана начал частично скрывать данные о торгах на валютном рынке на фоне роста разницы между куплей и продажей валюты, которая за 11 месяцев 2023 года достигла 11,4 млрд долларов. Регулятор также задерживает публикацию данных о золотовалютных резервах.

В Байсунском районе угарным газом отравилась семья из шести человек. Отец, сын и три дочери скончались, мать находится в больнице.

В Гулистане задержали двух лиц, которые обещали предпринимателю за 300 тысяч долларов через своих знакомых должностных лиц добиться выделения земли и оформления документов на строительство многоэтажки. Правоохранительные органы выявили связь бывшего хокима Гулистанского района к этой сделке.

Президент Узбекистана одобрил проект создания специальной промышленной зоны «Янги авлод» на площади 664,5 га в Янгихаётском районе Ташкента. Промзона будет отличаться от других тем, что для участников пропишут особые условия по производству продукции из расчёта каждого гектара занимаемой площади.

Посол Украины Николай Дорошенко на брифинге подвёл итоги двухлетнего сопротивления страны российскому вторжению. «Агрессивные планы России выходят далеко за пределы Украины», — сказал он, напомнив, что в РФ риторика об искусственно созданном государстве звучит не только в адрес его страны.

Посол Украины Николай Дорошенко рассказал о планах сотрудничества с Узбекистаном на этот год. Страны намерены сформировать экономическую дорожную карту, в Ташкенте продолжаются инвестпроекты украинских фармкомпаний, а в апреле в Киеве презентуют картины украинских художников об Узбекистане.

Директор «Бунёдкора» Мурад Алиев сообщил, что юристы работают над смягчением решения ФИФА, которая обязала клуб выплатить бразильским футболистам Ривалдо и Денилсону около 9,2 млн евро. По его словам, вопрос погашения этого долга будет решать руководство клуба, то есть госкомпания «Узбекнефтегаз».

В Ташкентской области школам, которые по согласованию с родителями откажутся от использования телефонов, пообещали 300 млн сумов. Хоким области Зойир Мирзаев считает, что телефоны портят как детей, так и взрослых.

В мире

Первые случаи заражения опасным штаммом птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали на материковой части Антарктиды. Учёные обеспокоены, что теперь болезнь может распространиться среди огромных колоний пингвинов.

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Это было последнее препятствие для членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Таким образом Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета.

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