Центральный банк Узбекистана начал частично засекречивать данные о торгах на валютном рынке.

До этого в статистическом бюллетене, который публикуется ежемесячно, в таблице об объёме торгов иностранных валюты на валютной бирже публиковались отдельные данные о покупке и продаже валюты коммерческими банками. В новом бюллетене за 2023 год этот раздел обобщён и изменён на «валютный торговый оборот в коммерческих банках».

За 11 месяцев 2023 года банки купили валюту на 17,02 млрд (+20% к аналогичному периоду 2022 года) и продали на 5,6 млрд долларов (-12,5%), то есть за год разница между куплей-продажей увеличилась 7,79 млрд до 11,42 млрд долларов (+46,6%). То есть банки покупают всё больше валюты для своих клиентов и продают меньше на бирже.

Как отмечает финансист Отабек Бакиров, эта разница ложится на плечи Центрального банка, а также Министерства экономики и финансов и Фонда реконструкции и развития (ФРРУ, суверенный фонд страны, который получает доход от продажи золота, меди и газа сверх определённых предельных цен).





В бюллетене за январь-ноябрь можно увидеть, как резкое обесценивание сума к доллару влияло на валютные торги. Когда в марте 2022 года национальная валюта девальвировала на 4,5% за три недели, на бирже объём продажи вырос почти в два раза, из-за чего в апреле банки продали больше валюты, чем купили (такой положительной разницы не было за последние несколько лет).





Тогда как корректировка курса в августе 2023 года, когда национальная валюта за день рухнула сразу на 408 сумов (-3,5%), не привела к увеличению предложения на валютной бирже. В сентябре объём продажи продолжал снижаться, и только к октябрю банки начали увеличивать предложение.

Согласно последнему бюллетеню за 2023 год, в декабре был наибольший торговый оборот валюты за последние четыре года (данные доступны с начала 2020 года) — 2,66 млрд долларов, что больше торговли декабря 2022 года на 9,7%.

Кроме того, Центральный банк задерживает публикацию золотовалютных резервов на 20 дней. По календарю в рамках расширенной общей системы распространения данных МВФ этот ежемесячный отчёт публикуют 7-го числа каждого месяца.

Как мы сообщали ранее, международные резервы Узбекистана по итогам 2023 года снизились на $1,2 млрд — до 34,56 млрд долларов. Снижение резервов по итогам года произошло впервые с 2018 года. Физический объём золота за год сократился почти на 25 тонн, резервы в иностранной валюте снизились на 2,27 млрд долларов — до 9,37 млрд долларов.