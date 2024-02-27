Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко на брифинге 26 февраля рассказал о состоянии двусторонних отношений стран.

Взаимная торговля

По его словам, на недавней встрече с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым стороны договорились о выработке дорожной карты экономического сотрудничества на ближайшие годы.

«Это сотрудничество в разных отраслях — оно не останавливается. Есть сложность с логистикой, поскольку поставки товаров с Украины идут через Каспий — это большое логистическое плечо, которое повышает стоимость продукции, что немного угрожает продукцию, но, тем не менее, предприниматели работают. Они отработали определённые схемы поставок продукции», — сказал посол.

Николай Дорошенко отметил, что в связи с военными действиями товарооборот Узбекистана и Украины, который к началу 2022 году обрёл тенденцию к росту, вновь упал. По итогам 2023 года он составил более 320 млн долларов, хотя к концу 2021-го достигал 747 млн долларов.

«Это половина от прежнего объёма. Но торговля все же идёт, с постепенным возобновлением позиций, с наращиванием. И мы очень надеемся, что такая динамика будет сохраняться», — сказал глава дипмиссии.

Посол Украины сообщил, что дипмиссия предложила провести весной бизнес-форум двух стран в сотрудничестве с узбекско-украинским деловым советом. «Возможно, мы договоримся провести такой форум с украинскими и узбекскими бизнес-леди. Эта идея пока в работе, но уже вызвала интерес», — добавил Николай Дорошенко.

Отметим, «женский» формат мероприятия может быть предложен из-за действующего в Украине военного положения, при котором мужчины не могут покидать пределы государства.

Посол также напомнил, что в Узбекистане реализуют инвестпроекты украинские производители фармацевтической продукции. «Юрия-фарм» год назад приобрела предприятие «Река-мёд» в Узбекистане за счёт кредита ЕБРР, сейчас проводится переоборудование производства. Компания «Лекхим», открывшая в 2021 году представительство в Узбекистане, уже построила большой производственный комплекс (как писал Spot, для строительства завода был подобран участок в 3 га на окраине Ташкента, неподалёку от строящегося местного фармкластера Tashkent Pharma Park). Несмотря на то, что с оформлением кадастра на землю возникли некоторые сложности, в посольстве Украины ожидают, что вскоре предприятие приступит к оборудованию завода. Стоимость этого проекта составляет 42,5 млн долларов.

Реабилитация детей из Украины в Ташкентской области

Николай Дорошенко выразил благодарность Узбекистану за то, что страна летом 2023 года приняла у себя 50 детей из Украины для отдыха и реабилитации. «Это дети с оккупированных территорий, это дети, у которых погибли родители, у которых родители находятся в плену. Узбекская сторона очень радушно приняла их, предоставив просто шикарные условия. Надо отметить, что этот проект получил самую высокую оценку из ряда подобных. Украинские дети выезжали в разные страны, в том числе европейские — в Швейцарию, в Польшу, в Болгарию. Но планка, заданная Узбекистаном, была просто недосягаемой», — подчеркнул посол Украины.

«На встрече с министром иностранных дел мы говорили о том, что этот проект может быть продолжен. Мы надеемся, что в этом году будет также предложено пригласить детей — теперь, возможно, уже 100 человек — на реабилитацию, особенно из тех регионов Украины, которые находятся под постоянной бомбардировкой, и с оккупированных территорий», — сказал Николай Дорошенко.

Презентация работ украинских художников об Узбекистане

Посол также рассказал о ещё одном гуманитарном проекте, запланированном на нынешний год.

«В этом году исполняется 80 лет с тех пор, как украинские художники были эвакуированы во время Второй мировой войны в Самарканд, — рассказал Николай Дорошенко. — После её окончания они вернулись на родину, но здесь написали огромное количество живописных работ — акварель, масло, графика… Наши искусствоведы собрали этот пласт работ об Узбекистане, и теперь их разместят в журнале Антиквар. В нем будет 140 страниц на узбекском языке и украинском языках. Надеюсь, в апреле мы проведём презентацию этого выпуска журнала в Киеве вместе с выставкой самих работ в Национальном музее „Киевская картинная галерея“, а затем и в Узбекистане — в Ташкенте или Самарканде».

Постер выставки

«Это жест благодарности узбекскому народу за то, что он с таким радушием и вниманием отнёсся к украинцам и во время Второй мировой войны, и сейчас, приняв наших детей на отдых. Это говорит не только о традиции гостеприимства, но и о культуре», — подчеркнул посол. Он добавил, что хотел бы организовать выставку этих работ украинских художников об Узбекистане в Ташкенте, но есть некоторые сложности с доставкой картин, которые считаются предметами искусства.

Трудовая миграция — опасная и безопасная

Посол Украины отдельно остановился на теме трудовой миграции в Украину. В первую очередь, он предостерёг жителей Узбекистана, выезжающих в трудовую миграцию в Россию, от отправки на работу на оккупированные территории Украины.

Напомним, недавно Bloomberg писал, что Россия нанимает тысячи трудовых мигрантов из соседних стран для строительных работ на оккупированных территориях Украины, но вместо этого некоторые из них вынуждены рыть траншеи и сражаться на фронте. В ноябре 2023 года Центр национального сопротивления Украины подсчитал, что в захваченных Россией регионах Украины находятся более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии.

«К большому сожалению, у нас есть факты того, что трудовых мигрантов из Узбекистана в России заманивают на временно оккупированную территорию Украины якобы для строительства и восстановления разрушенных домов, а потом забирает документы и отправляет на фронт. Я передавал информацию об этом узбекской стороне и просил, чтобы власти страны предостерегли граждан от подобного. Насколько я знаю, Министерство юстиции Узбекистана периодически напоминает о том, что наёмничество по законодательству является уголовным преступлением и карается заключением от 5 до 10 лет», — сказал Николай Дорошенко.

Посол Украины подчеркнул, что, выезжая на оккупированные территории Украины через РФ, граждане нарушают международное право. «Это, в первую очередь, опасность для них, что их никто не будет защищать, они могут погибнуть во время военных действий. Поэтому для нас важно, чтобы у людей было понимание: соглашаясь на большую заработную плату, человек продаёт свою жизнь», — пояснил он. Посол подтвердил, что, хотя получение данных с оккупированных территорий затруднено, цифра в 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии в этих регионах близка к реальности.

Глава дипмиссии отметил, что есть легальные нормы въезда в Украину с целью трудоустройства, учитывая, что между странами по-прежнему действует безвизовый режим.

«Есть большая заинтересованность в рабочих из Узбекистана для восстановления Украины. Уже сейчас поступают такие запросы от предприятий, чтобы ваши граждане могли приехать для работы в безопасных местах, где им гарантируют страховку, защиту и жилье. К примеру, один из предпринимателей в Украине сообщил, что готов принять строителей-специалистов на зарплату в 800 долларов в месяц плюс питание, проживание и страховка», — заявил Николай Дорошенко. Он добавил, что посольство готово наладить сотрудничество по организованному набору на работу в Украину с соответствующими государственными органами Узбекистана.

Развитие политических отношений Узбекистана и Украины

Посол отметил, что Украина всячески заинтересована в развитии диалога с Узбекистаном на разных уровнях: «Мы заинтересованы в том, чтобы был и визит министра иностранных дел, и визит президента в перспективе. Узбекистан сегодня для Украины является приоритетом в сотрудничестве в регионе Центральной Азии, одной из ключевых стран с активно развивающейся экономикой».

Николай Дорошенко рассказал, что предложил Министерству иностранных дел провести политические консультации между Узбекистаном и Украиной в Киеве (поскольку предыдущие консультации прошли в 2021 году в Ташкенте).

«Я предложил провести их даже сейчас, поскольку Киев — безопасный город, его посещают многие лидеры иностранных государств, правительств. Я надеюсь, если узбекская сторона примет решение и согласится. Было бы здорово, если бы мы возобновили политический диалог», — заявил он.