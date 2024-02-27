Президент Шавкат Мирзиёев 27 февраля ознакомился с проектами документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что для облегчения реализации инвестиционных проектов бизнеса в столице создано АО «Тошкент инвест компанияси», которая займётся реализацией проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), включая проекты реновации.

В Ташкенте утверждается упрощённый порядок реализации проектов на условиях ГЧП, а также порядок реализации проектов реновации в столице и сотрудничества на основе «контракта жизненного цикла».

Президенту представлена информация о создании специальной промышленной зоны «Янги авлод» в Янгихаётском районе для повышения промышленного потенциала столицы и запуска производств на основе высоких технологий. На территории промзоны площадью 664,5 гектара планируется привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 1,5 млрд долларов, создать 2500 новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 трлн сумов в год и экспортировать товары на 5 млн долларов.

Ожидается, что там разместятся свыше 800 предприятий.

По словам исполняющего обязанности хокима Ташкента Шавката Умурзакова, новая промзона будет отличаться от других тем, что для участников пропишут особые условия по производству продукции из расчёта каждого гектара занимаемой площади.

«Президент дал поручения, чтобы в этой зоне была и научная составляющая. То есть она должна вобрать в себя и образование, лаборатории, чтобы у производств была возможность дополнять друг друга. То есть появится кластерная система», — сказал он в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев также рассмотрел предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице.

Для этого планируется реализация программы мер в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах, включая организацию улиц гастрономического туризма и улиц ремесленников, строительство современных объектов торговли и услуг, гостиниц, создание зелёных и рекреационных зон вдоль каналов.

Президент поручил выполнить эти работы на уровне махаллей с определением их точек роста, их специализации на определённых видах деятельности и озеленения территорий с широким использованием «андижанского опыта».

Глава государства одобрил представленные проекты документов и предложения.

В июле президент одобрил ряд проектов в Чиланзарском районе Ташкента, включая создание индустриальной зоны со статусом малой промзоны на площади 320 га, благоустройство берегов канала Бурджар и создание вдоль него гастрономической улицы, строительство скверов и установку трансформаторов.

В 2020 году сообщалось о планах построить в Ташкентском районе Ташкентской области по соседству с Алмазарским районом столицы город-спутник и промышленную зону площадью почти 500 га.